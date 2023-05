Die Heizölpreise in Österreich und der Schweiz sind etwas tiefer in den Tag gestartet und weiten ihre Verluste zu Mittag deutlich aus. Den schwachen Börsenvorgaben folgend, zeigen die Inlandsnotierungen ein Tagesminus von bis zu 1,2 Cent bzw. Rappen je Liter. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und eine verhaltene Benzinnachfrage in den USA drücken seit Dienstag massiv auf die Ölpreise. Offen ...

