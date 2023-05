Köln (ots) -Die Kraft der Utopie, der Traum ins All zu fliegen, fremde Planeten zu erkunden -Filmemacher:innen beschäftigt das seit jeher. Auch der WDR und die Provobis Film GmbH greifen diese Faszination nun auf - gemeinsam entwickeln sie eine Dramaserie über eine Weltraum-Mission, die in der nahen Zukunft spielt.Die preisgekrönte Autorin Beate Langmaack und der erfolgreiche Autor Florian Oeller schreiben aktuell an den Drehbüchern für die Miniserie mit sechs Folgen von jeweils 45 Minuten. Der Titel der Serie ist "STARS". Die gemeinsame Entwicklung verantworten Produzent & Executive Producer Jens Christian Susa für die Provobis Film GmbH, redaktionell verantwortlich für den WDR sind Frank Tönsmann und Karin Laub unter der Leitung von Alexander Bickel - Leiter des Programmbereichs Fiktion. Geplant ist die Astronaut:innen-Serie als europäische Koproduktion.Darum geht es:Sechs europäische Astronaut:innen folgen ihrem größten Traum: dem Flug zum Mond. Der Weg dorthin ist steinig: Zunächst müssen sie im EAC Astronautencenter in Köln hart trainieren. Sie geben alles, doch ein übermächtiger Gegner, Liebe und Verrat gefährden die Mission - und damit die Hoffnung auf die Rettung der Erde.STARS ist ausgewählt für das diesjährige SERIENCAMP 2023 in der Sektion STORY EXCHANGE Mitte Juni in Köln https://www.seriencamp.tvFotos unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5521909