Berlin (ots) -Beim spektakulären dritten Rennen des Fashion Raceday auf der Rennbahn Hoppegarten hat der Jockey Martin Seidl mit Varicon die Best Place Immobilien Trophy gewonnen. Bei Kaiserwetter und vor der einmaligen Kulisse der historischen Hoppegarten-Tribünen feuerten tausende Besucher die erstklassigen Rennpferde und ihre Jockeys an. Ein unvergesslicher Tag mit britischem Flair und Weltniveau.Best Place Immobilien, ein führendes Berliner Immobilienunternehmen, war in diesem Jahr offizieller Partner des renommierten Fashion Raceday in Hoppegarten. Der Fashion Raceday ist einer der glamourösesten Events im Pferderennsport und bringt Mode und Pferderennen auf einzigartige Weise zusammen. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr tausende Besucher an, darunter Modebegeisterte, Prominente und Pferderennsport-Enthusiasten. Mit hochkarätigen Rennen, atemberaubender Mode und einem erstklassigen Unterhaltungsprogramm bot der Fashion Raceday ein einmaliges Erlebnis.Auf die Pferde, fertig, los! "Best Place Immobilien ist stolz, Teil dieses besonderen Events zu sein und den Besuchern ein exklusives Erlebnis zu bieten", so Danny Wolf, Gründer und Geschäftsführer von Best Place. "Die Partnerschaft mit dem Fashion Raceday unterstreicht unser Engagement im Sport und unseren Anspruch an Qualität und Exzellenz", so Wolf. Im Rahmen der Partnerschaft hat der Berliner Immobiliendienstleister die exklusive Best Place Immobilien Trophy gesponsert. Dabei sind viele Besucher auf die neuen Projekte bei Best Place aufmerksam geworden. Der Sieg ging an die Nummer 10, Varicon, Silber ging an Nordpower und Bronze an Lady Catherine. Den Best Place Pokal nahmen Jockey Martin Seidl und Besitzertrainer Ralph Siegert entgegen. Der Züchter von Varicon ist Wolfgang Kragen. Im Interview mit Wettstar sagte Nikolai Dombrowski, Best Place Geschäftsführer, über das dritte Rennen: "Ich war hinten in der Box und habe das Best Place Rennen verfolgt. Die Atmosphäre mit dem Trainer war spannend und ich glaube, da hat genau der Richtige gewonnen."Der Veranstalter teilte mit, dass 10.200 Besucher zum traditionellen Fashion Raceday nach Hoppegarten kamen. Zur Freude von Rennbahn-Chef Gerhard Schöningh fand sich viel Prominenz auf der VIP-Tribüne ein und eine hochkarätige Jury zeichnete die besten Hüte und prachtvollsten Outfits aus.Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KGDie Best Place Immobilien GmbH & Co. KG (https://www.bestplace-immobilien.de/) ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 130 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Vertrieb, Hausverwaltung und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. In unserem Best Place Property Center, am Standort Unter den Linden 39, können über 80 Projekte erstmals multimedial entdeckt werden."Zuhause sein in bester Lage!"www.bestplace-immobilien.dePressekontakt:BEST PLACEDr. Carsten SchmidtPressesprecher und KommunikationUnter den Linden 39 I 10117 BerlinTelefon: 030 443 519 60presse@bestplace-immobilien.deinfo@bestplace-immobilien.dewww.bestplace-immobilien.deOriginal-Content von: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158467/5521898