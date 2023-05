Die nächsten großen Entwicklungen in der Gaming-Branche werden von einer der revolutionärsten Technologien unserer Zeit ausgehen: der künstlichen Intelligenz. Wir zeigen euch anhand von sieben Beispielen, wie KI die Gaming-Industrie bereits jetzt verändert. Ein Kind erstellt ein Videospiel mit ChatGPT, in einem AAA-Spiel hängen Poster an der Wand, die von Dall-E erstellt wurden - der Hype um künstliche Intelligenz nimmt auch in der Gaming-Branche stetig zu. Es ist der Beginn einer Entwicklung, in der KI-Anwendungen wie Dall-E und ChatGPT die Produktion von Videospielen stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...