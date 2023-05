Der DAX ging am Vortag mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper bei 15.908 Punkten aus dem Handel. Dazu unter dem wichtigen 10er-EMA im Tageschart bei 15.928 Punkten. Zur Börseneröffnung startete der DAX direkt mit einem Gap-down in den Handel und rutschte bis 15.735 Punkte zum Fibonacci-Fächer ab. In der Folge konnte sich der DAX aber doch wieder erholen. Der DAX könnte nun weiter ansteigen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...