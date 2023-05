DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Preisauftrieb in Bundesländern lässt im Mai nach

In einer Reihe von Bundesländern hat der Preisauftrieb im Mai deutlich nachgelassen. So sank die jährliche Inflationsrate etwa in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf 5,7 (Vormonat: 6,8) Prozent, in Bayern auf 6,1 (7,2) Prozent und in Baden-Württemberg auf 6,6 (7,3) Prozent. Ausschlaggebend für diese deutlichen Rückgänge ist vor allem ein Basiseffekt durch das hohe Preisniveau im Vorjahr aufgrund des Krieges in der Ukraine. Damals waren insbesondere die Energiepreise stark gestiegen. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 (Vormonat: 0,4) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate sollte der Prognose zufolge auf 6,5 (7,2) Prozent sinken.

Frankreichs Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,2 Prozent

Die französische Wirtschaft ist im ersten Quartal trotz der hohen Inflation leicht gewachsen. Wie die Statistikbehörde Insee in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem es im vierten Quartal 2022 stagniert hatte. Die erste Schätzung vom 28. April wurde damit bestätigt.

Türkische Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,3 Prozent

Die türkische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 trotz des verheerenden Erdbebens im Februar leicht gewachsen. Dies ist auf den starken Konsum der privaten Haushalte zurückzuführen, während die Märkte die wirtschaftliche Zukunft des Landes mit dem neu gewählten Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abwägen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt berichtete. Im vierten Quartal 2022 war das BIP um 0,9 Prozent gewachsen.

EZB/De Guindos: Rückgang der Kerninflation im Mai ist gute Nachricht

Der sich für den Euroraum abzeichnende Rückgang der Kerninflation im Mai ist aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) zu begrüßen. "Die Gesamtinflation sinkt und die Kerninflation auch, das sind gute Nachrichten", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts unter Verweis auf Daten aus Spanien, Frankreich und Deutschland. "Das ist aber noch nicht der Sieg", fügte er hinzu. Die EZB werde weiterhin sehr genau die Entwicklung der Kerninflation verfolgen. Die Gesamtinflation werde aufgrund von Basiseffekten vorerst "volatil" sein.

EZB: Finanzstabilität im Euroraum ist "fragil"

Die Stabilität des Finanzsystems des Euroraums ist nach Aussage der Europäischen Zentralbank "fragil". In ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht schreibt die EZB, straffere Finanzkonditionen stellten die Widerstandsfähigkeit von Haushalten, Unternehmen, Regierungen und Immobilienmärkten auf die Probe. "Die Finanzmärkte sind wegen der Schwächen von Investmentfonds anfällig für ungeordnete Anpassungen, überzogene Bewertungen, hohe Volatilität und geringe Liquidität", schreibt die EZB in einer Mitteilung.

VDMA fordert Notbremse beim geplanten EU-Lieferkettengesetz

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben vor der Abstimmung zum europäischen Lieferkettengesetz im EU-Parlament zu einer Ablehnung des Vorhabens aufgerufen. "Es ist Zeit, die Notbremse zu ziehen. Denn der Vorschlag der EU-Kommission für das europäische Lieferkettengesetz sowie der Berichtsentwurf des europäischen Parlaments (Wolters-Bericht) schießen nach wie vor weit über das Ziel hinaus und erweisen auch dem globalen Menschenrechtsschutz einen Bärendienst", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Mittelständische Firmen könnten nicht alle Stufen ihrer Lieferketten in fernen Ländern kontrollieren, weil sie die dafür erforderlichen Informationen angesichts fehlender Marktmacht gar nicht erhielten.

RWI: Containerumschlag im April gestiegen

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im April gegenüber dem Vormonat auf saisonbereinigt 121,2 Punkte gestiegen. "Damit verstärkt sich der Zuwachs des Containerumschlags leicht", erklärte das RWI. Für März war der Wert auf 119,2 Zähler revidiert worden, wie das Institut bekanntgab. Ursprünglich hatte es 118,1 Punkte ausgewiesen.

Lindner will auf Besteuerung der Energiepreisbremsen verzichten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, auf eine Besteuerung der Dezemberhilfe für Gas und der allgemeinen Gas- und Wärmepreisbremse verzichten zu wollen. "Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Preise und dem geringeren Umfang der Staatshilfe steht der Bürokratieaufwand für die Besteuerung der Preisbremsen in keinem Verhältnis mehr zum Aufkommen", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Daher sollte auf die Besteuerung verzichtet werden", hob er hervor.

Landsberg kritisiert Entwurf zum Heizdaten-Gesetz

Die Einigung auf einen Gesetzentwurf zur Ermittlung von Heizdaten für die Wärmewende stößt beim Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf Kritik und Ablehnung. "Noch ist die Kuh nicht vom Eis. Die kommunalen Belange müssen im Gesetzgebungsverfahren stärker berücksichtigt werden", sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Bild-Zeitung. Er forderte die Ampel-Koalition auf, die Datenbürokratie zu reduzieren und den Kommunen bei der Umsetzung des Gesetzes mehr Zeit zu geben. "Der Zeitplan ist zu ambitioniert", sagte Landsberg.

Creditreform: Gründer leiden unter Energiekrise und Ukraine-Krieg

Deutschlands Unternehmensgründer leiden laut Wirtschaftsauskunftei Creditreform unter der Energiekrise und den Ukraine-Kriegsfolgen. Um 7 Prozent sei die Zahl der Unternehmensgründungen einer gemeinsamen Untersuchung von Creditreform und dem ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung zufolge im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, teilte das Unternehmen mit.

EU-Einigung für strengere Kontrollen gegen Überfischung

Fischer in der EU müssen sich auf strengere Kontrollen gegen Überfischung einstellen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten verständigten sich in der Nacht zum Mittwoch auf eine Reform der gemeinsamen Regeln für den Fischereisektor. Unter anderem müssen demnach große Schiffe künftig mit Überwachungskameras ausgestattet werden, um die Einhaltung von Fangquoten zu garantieren.

Japan erlaubt Betrieb von Atomkraftwerken über 60 Jahre hinaus

Japan hat den Betrieb von Atomkraftwerken auch über eine Laufzeit von mehr als 60 Jahren erlaubt. Am Mittwoch verabschiedete das Parlament in Tokio ein Gesetz, das "ein Stromversorgungssystem schafft, um eine kohlenstofffreie Gesellschaft zu erreichen", wie ein Parlamentssprecher mitteilten. Im Prinzip sehen die neuen Regeln weiterhin eine Altersgrenze von 60 Jahren für Atomkraftwerke vor, allerdings sind Ausnahmen künftig möglich.

Italien/Verbraucherpreise Mai vorl. +0,3% gg Vm, +7,6% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 26. Mai -3,7% auf 197,4 (Vorwoche: 205)

US/MBA Purchase Index Woche per 26. Mai -2,5% auf 154,4 (Vorwoche: 158,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 26. Mai -6,9% auf 412,5 (Vorwoche: 443)

