Nvidias Börsenwert hat am Dienstag zeitweise die Marke von einer Billion US-Dollar geknackt. Damit gehört erstmals ein Chiphersteller zu den rund zehn Konzernen, welche diese Marke überhaupt überschritten haben.

Der KI-Boom und die steigende Nachfrage nach Computerchips haben den Börsenwert von Nvidia am Dienstag zeitweise auf mehr als eine Billion US-Dollar steigen lassen. Zuerst hatte die US-Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.

Zum Handelsstart an der Wall Street erreichte die Nvidia-Aktie ein Rekordhoch von 415,50 US-Dollar. Damit stieg die Marktkapitalisierung des Chipherstellers auf fast 1.026 Milliarden US-Dollar. Zum Börsenschluss gab die Nvidia-Aktie jedoch wieder etwas nach, so dass die Marktkapitalisierung wieder unter die Marke von einer Billion US-Dollar fiel.

Insgesamt haben bisher weltweit weniger als zehn Unternehmen einen Börsenwert von mehr als einer Billion US-Dollar erreicht. Dazu gehören unter anderem die US-Unternehmen Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft. Nvidia ist der erste Chiphersteller, der die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten hat.

Nvidia gehört zu den großen Profiteuren des KI-Booms, denn das Unternehmen stellt spezielle Hochleistungschips und Grafikprozessoren her, die für KI-Anwendungen benötigt werden. Allein seit Jahresbeginn hat die Aktie um fast 170 Prozent zugelegt:

Tatsächlich hat Nvidia mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Für das laufende Quartal rechnet der US-Chiphersteller mit einem Umsatz von elf Milliarden US-Dollar. Rund 50 Prozent mehr als Analysten erwartet hatten, berichtet das Handelsblatt.

Doch nicht alle sind bullish. In einem Interview mit Bloomberg TV am Freitag warnte Cathie Wood, deren Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF seine Beteiligung an Nvidia im Januar reduzierte, dass die Boom-Bust-Zyklen der Computerchip-Industrie Risiken bergen.



Dennoch empfiehlt die Mehrheit der Analysten die Nvidia-Aktie derzeit zum Kauf. Laut MarketScreener raten derzeit 41 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten und einer zum Reduzieren der Aktie.



An der Nasdaq notiert die Nvidia-Aktie vorbörslich knapp zwei Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 394,23 US-Dollar (Stand: 31.01.2023, 12:53 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion