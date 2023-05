Die Aktien von Rheinmetall geben auch am heutigen Mittwoch weiter nach und setzen damit die Abwärtsdynamik der Vortage wie erwartet fort. Mit dem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke haben die Aktien von Rheinmetall ein langfristiges Short-Signal generiert, welches bisher bestätigt wurde. Am Vortag hieß es im Insight: "Aktuell bewegen sich die Aktien von Rheinmetall seitwärts, sollten aber durch den weiter fallenden 10er-EMA in der Zukunft weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...