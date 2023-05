DJ Auswärtiges Amt: Russland muss vier Konsulate in Deutschland schließen

BERLIN (Dow Jones)--Russland muss als Antwort auf eine von Moskau verhängte Personalobergrenze für deutsche Vertreter in Russland vier seiner fünf Generalkonsulate in Deutschland schließen. Das kündigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Außenamtssprecher Christofer Burger erklärte, "dass der russischen Seite weiterhin der Betrieb der Botschaft hier in Berlin und eines weiteren Generalkonsulats gestattet wird". Deutschland werde den Betrieb seiner Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk bis November einstellen.

Dazu sei man aufgrund der von Russland verhängten Personalobergrenze von 350 Mitarbeitern gezwungen. "Die Botschaft Moskau und das Generalkonsulat in St. Petersburg werden aufrechterhalten", sagte Burger. "Für die russische Präsenz in Deutschland gilt unsere Entscheidung reziprok, um eine Ausgewogenheit der beiderseitigen Präsenzen sowohl personell als auch strukturell sicherzustellen. Darum haben wir entschieden, die Zustimmung zu vier der fünf in Deutschland betriebenen Generalkonsulate zu entziehen." Das russische Außenministerium sei aufgefordert worden, die Abwicklung bis spätestens zum Jahresende abzuschließen.

May 31, 2023 07:56 ET (11:56 GMT)

