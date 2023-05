Gelnhausen (ots) -Kinder liegen Sarah Mars sehr am Herzen, genauso wie der Zusammenhalt innerhalb einer Familie. Für sie ist diese Konstellation die Basis einer gut funktionierenden Gesellschaft. Sarah Mars haucht ihren Charakteren Leben ein, indem sie reale Situationen aufgreift und diese in wundervoll magische Geschichten verpackt, damit die Kleinen wie die Großen nicht nur Spaß daran haben, sondern eventuell auch eine kleine Weisheit für sich daraus mitnehmen können."Lesen ist Gold" ist nicht nur das Motto des Verlags, sondern auch ein wichtiger Beweggrund für Sarah Mars, Geschichten für Familien zu schreiben. "Wir haben unserer Tochter schon vorgelesen, bevor sie Laufen konnte. Das war immer eine besonders schöne Zeit, die wir gemeinsam als Familie verbracht haben," erklärt uns Sarah Mars beim Interview.Die Leidenschaft für gute Geschichten und eine besonders anspruchsvolle Sprache inspiriert Sarah Mars dazu, für Familien zu schreiben.Liebevolle und außergewöhnliche Illustrationen, die Sarah mit ihren Vorstellungen und umgesetzt von Aicke-Wulf Linsner erschaffen hat, machen ihre Bücher zu Familienschätzen.Lola Sternenblüte - Gib niemals auf!Es ist ein kühler Morgen als die Gartenfee Lola Sternenblüte einen kleinen Nestling findet, der offensichtlich allein und verletzt ist.Lola muss sich nun schnell etwas einfallen lassen. Sie wendet eine List an, damit die siebenjährige Emma den Vogel findet und ihn gemeinsam mit ihrer Familie rettet.Lola erkennt, dass Hilfe allein nicht ausreicht, um dem kleinen Vogel genug Kraft zu geben damit er nicht aufgibt. Kann Lola das schaffen?Ein Buch über Familie, Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Mut.Eine Lesermeinung:Ein wirklich wunderschönes, hochwertiges Buch mit tollen Zeichnungen die sofort zum Lesen anregen. Eine wirklich tolle Geschichte die für Gänsehaut sorgt. Wir lieben dieses Buch ...Lola Sternenblüte - Glaub an dich!Lola Sternenblüte hat viel zu tun, denn Veränderung und Mutproben liegen in der Luft.Das Rätsel um Violas Eltern muss gelöst werden. Julia und Stefan treffen eine große Entscheidung.Wird Emma ihre größte Angst bezwingen? Wird sie an sich selbst glauben?Um das herauszufinden, begibt sich Lola mit Emma auf eine außergewöhnliche Reise mit unerwarteten Begebenheiten.Eine Lesermeinung:Es ist schön zu sehen, dass Fortsetzungen oder in diesem Fall eine ganze Serie wirklich beim zweiten Teil noch etwas drauflegen kann. Illustrationen gewaltig schön und die Geschichte ist sehr mitreißend und für Mamas auch total nachvollziehbar. ...Daisy Gänseblümchen - Träume werden wahr!Daisy mag ein Blümchen unter vielen sein, aber sie träumt von mehr im Leben, als verwurzelt ihren Platz zu akzeptieren.Muss sie den vorgegebenen Zweck erfüllen? Darf Daisy nicht mehr vom Leben erwarten, weil sie ein kleines Blümchen ist?Daisy hat einen Traum, aber kann sie es schaffen, sich diesen zu erfüllen?Eine zauberhafte Geschichte über positives Denken, Familie, Willenskraft und Gemeinschaft.Zu den Büchern:Lola Sternenblüte - Serie in Hardcover, jeweils für 14,90 EuroGib niemals auf! - Band 1, 48 Seiten (Deutsch) - ISBN 978-3-9503901-0-0Never give up! - Band 1, 48 Seiten (Englisch) - ISBN 978-3-9503901-3-1Glaub an dich! - Band 2, 52 Seiten (Deutsch) - ISBN 978-3-9503901-4-8Believe in yourself - Band 2, 52 Seiten (Englisch) - ISBN 978-3-9503901-5-5Daisy Gänseblümchen - Träume werden wahr!, 36 Seiten (Deutsch), für 9,90 Euro, illustriert - zum Ausmalen - ISBN 978-3-9504725-2-3Daisy Daisy - Dreams do come true!, 36 Seiten (Englisch), für 9,90 Euro, illustriert - zum Ausmalen - ISBN 978-3-9504725-3-0von Sarah MarsSilbermund VerlagZum Verlag:Der Silbermund Verlag möchte für die Gesellschaft gute Spuren hinterlassen und verlegt deswegen Bücher mit besonderen Geschichten in höchster Qualität.Kinder haben für den Silbermund Verlag einen hohen Stellenwert, da sie die Gegenwart und Zukunft in sich tragen.Der Silbermund Verlag hat es sich zur Aufgabe gemacht, hohe Qualität nicht nur in deutscher Sprache zu verbreiten, sondern auch jedes Buch in englischer Sprache zu verlegen, da multikulturell nicht nur ein Schlagwort sein sollte. Sie verlegen Bücher für kleine und große Hände in hoher Qualität zum fairen Preis. "Auch wenn wir David darstellen und gegen die Großen klein erscheinen, haben wir gute Gründe, nicht aufzugeben: Hoffnung, etwas bewirken zu können", Petra Barzauner, Herausgeberin.Zur Autorin:Sarah Mars schreibt, seit sie denken kann unter anderem Texte zum Nachdenken, Kinderliteratur sowie Bücher für Erwachsene. Ihre Lieblingsorte zum Schreiben findet sie in einer Hotellobby, einem Café oder ganz speziell in einem Lokal im 60. Stock in Manhattan - sie liebt NYC, aber auch andere Orte, die ihr positive Vibes geben.Sarah Mars lebt derzeit mit ihrer Familie in Österreich. Sie ist dem Natur- und Umweltschutz sehr verbunden und lebt deswegen zumindest 99 % vegan. Sie ist eine leidenschaftliche Köchin, experimentiert gern und erschafft auf diese Weise ausgezeichnete Kompositionen. Sarah Mars ist grundsätzlich sehr introvertiert, obwohl sie während ihrer kreativen Phasen und Recherchen den Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen braucht, sucht und genießt. Sie auf Instagram mit einem außergewöhnlichen Content zu finden, der eindeutig darauf schließen lässt, dass sie ein Multitalent ist. Ihre Leidenschaft ist die Fotografie und sie liebt es, mit ihren Pferden, Hunden und ihrer Familie in der Natur zu sein."Schreiben und Fotografieren sind meine Leidenschaft, meine Familie ist mein Leben." Sarah MarsSie wollen mehr zu den Büchern erfahren? 