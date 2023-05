DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Mai 07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz April *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm *** 09:30 DE/Deutscher Sparkassentag, u.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Lagarde (11:30) und Bundesfinanzminister Lindner (12:30), Hannover *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 45,9 zuvor: 46,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,1 1. Veröff.: 46,1 zuvor: 45,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 42,9 1. Veröff.: 42,9 zuvor: 44,5 10:00 DE/Adesso SE, HV 10:00 DE/Traton SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 44,6 1. Veröff.: 44,6 zuvor: 45,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,9 1. Veröff.: 46,9 zuvor: 47,8 11:00 DE/Encavis AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj *** 13:30 DE/EZB, Veröffentlichung des Protokolls der Ratssitzung vom 3./4. Mai *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +296.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 229.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -2,5% gg Vq 1. Veröff.: -2,7% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq (rev.) Lohnstückkosten PROGNOSE: +6,0% gg Vq 1. Veröff.: +6,3% gg Vq 4. Quartal: +3,3% gg Vq *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 50,2 *** 15:45 US/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Konferenz von Weltbank, IWF und Federal Reserve *** 16:00 US/Bauausgaben April PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 47,0 Punkte zuvor: 47,1 Punkte *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:30 CH/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Teilnahme an BIZ-Panel, mit BIZ-Chef Carstens und Bundesbankvorständin Mauderer 19:00 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Monetary Policy & Outlook Webinar der National Association for Business Economics 20:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 1Q ===

