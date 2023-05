Mainz (ots) -Die Ampel streitet ums Heizungsgesetz, der Kanzler schweigt in dieser Krise - und die Bürger sind verunsichert. Wird der Gipfel zwischen Grünen und FDP einen Kompromiss finden, der weder dem Klima noch dem Wohlstand schadet? Und werden die Menschen ihn dann auch verstehen und bezahlen können? Wie werden die technologischen, wie die politischen Fragen gelöst? Am Donnerstag, 1. Juni 2023, 22.15 Uhr im ZDF, geht es bei "maybrit illner" um das Thema "Druck auf dem Heizkessel - Ampel streitet, Land verzweifelt".Ist der Streit ums Heizgesetz deshalb so vehement, weil Deutschland mal wieder zu spät aktiv wird? Dänemark zum Beispiel verhängte bereits vor zehn Jahren ein Verbot für Öl- und Gasheizungen - geheizt wird dort bald klimaneutral. Was kann Deutschland lernen und was muss es besser machen?Zu Gast bei Maybrit Illner sind unter anderen die Generalsekretäre von SPD und CDU, Kevin Kühnert und Mario Czaja, die Grüne-Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, BDI-Präsident Siegfried Russwurm sowie der "Zeit"-Journalist Mark Schiertz und der dänische Journalist Mathias Sonne vom "Dagbladet Information".Diese Sendung wird mit Untertiteln und Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5522082