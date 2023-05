Innsbruck (ots) -Erfolgreiche Veranstaltungswoche am MCI vernetzt Studierende, Unternehmen und NGOs | 500 Teilnehmende bei Vorträgen & Workshops im Zeichen der NachhaltigkeitAuf eine erfolgreiche Veranstaltungswoche blickt MCI | Die Unternehmerische Hochschule® zurück: Von 22. bis 27. Mai fand die diesjährige "MCI Sustainability Week" am Campus in Innsbruck unter dem Motto "Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft" statt. Das sechstägige Event richtete sich an Studierende und Mitarbeitende des MCI sowie Schulklassen, Unternehmen, NGOs und interessierte Personen, die soziale Verantwortung übernehmen und einen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten wollen.Die Teilnehmenden erwartete ein breites Angebot an interaktiven Workshops, wertvollen Vorträgen und spannenden Exkursionen. Gemeinsam mit Expert:innen und "Impact Makers" wurden Themen wie Klimawandel, Mülltrennung, Plastikalternativen, soziale Aspekte der Nachhaltigkeit, nachhaltige Ernährung und kollektives Handeln diskutiert und innovative Lösungsansätze für damit zusammenhängende Herausforderungen aktiv erarbeitet. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) gelegt.Einen Höhenpunkt der MCI Sustainability Week bildete der "Impact Makers Summit", der Besucher:innen mit Organisationen und Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen im Rahmen einer Messe vernetzte. Anschließende Kurzvorträge und eine von MCI Studierenden moderierte Podiumsdiskussion rundeten das Programm und eine allseits erfolgreiche Woche ab.Hohes Engagement in Organisation & TeilnahmeMehr als 500 Interessierte besuchten die Veranstaltungen der vergangenen Woche, die sowohl von MCI Mitarbeitenden als auch Studierenden im Rahmen eines Praxisprojektes organisiert wurden. Die Hauptorganisatorinnen Janine Prokesch und Regina Obexer freuen sich über die rege Beteiligung: "Die vielfältigen Veranstaltungen, die wir im Laufe der Woche anbieten konnten, waren nur durch das Mitwirken vieler Kolleg:innen am MCI und darüber hinaus möglich. Es ist toll zu sehen, wie viele Menschen sich für Nachhaltigkeit engagieren, und wir freuen uns, mit der MCI Sustainability Week eine Plattform für dieses Engagement geschaffen zu haben."MCI Rektor Andreas Altmann zeigt sich begeistert über den Erfolg der Veranstaltung: "Die MCI Sustainability Week hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Die Begeisterung und das Engagement unserer Studierenden und Mitarbeitenden sowie unserer Partnerorganisationen sind ermutigend und wir sind stolz darauf, eine führende Rolle bei der Förderung von Nachhaltigkeit einzunehmen."Ein großer Dank gilt den Sponsoren und Partnern für die großzügige Unterstützung: hollu, IKB, ASI Reisen, EGGER, Stadt Innsbruck, cinematograph·leokino, Hypo Tirol, ILF, öh mci, SynCraft und Wirtschaftskammer Tirol.Mehr Informationen Klicken Sie Hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5039-sustainability-week-2023-1)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5522081