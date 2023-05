Kapsch TrafficCom AG stellt die Finanzierung neu auf: Man habe sich mit wesentlichen Finanzgläubigern, einschließlich den Gläubigern der am 16.6.2023 fällig werdenden Schuldscheindarlehen, auf eine Restrukturierung der Finanzierungen mit einer Laufzeit bis 25.5.2025 geeinigt. U.a. unterstützt die Hauptaktionärin Kapsch-Group Beteiligungs GmbH die Restrukturierung - ergänzend zu bereits Ende 2022 gewährten Darlehen von in Summe 5 Mio. Euro - durch Verpfändung aller ihrer an der Gesellschaft gehaltenen Aktien, dies entspricht aktuell rund 63,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Des weiteren verpflichtet sich die Gesellschaft zur Ausnutzung des gesamten bestehenden genehmigten Kapitals im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals ...

