Erfahrene Personalführungskraft kommt zu Boomi, um kulturelle Innovation voranzutreiben, während das Unternehmen seinen transformativen Wachstumspfad fortsetzt

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute die Ernennung von Megan Barbier zum Chief Human Resources Officer bekannt. In dieser Position wird sie für die Wertschaffung durch die Entwicklung und Umsetzung der globalen Humankapitalstrategie des Unternehmens verantwortlich sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005051/de/

Boomi Appoints Megan Barbier as Chief Human Resources Officer (Photo: Business Wire)

"Boomi hatte als unabhängiges Unternehmen ein starkes erstes Jahr, das durch mehrere Meilensteine gekennzeichnet ist, darunter ein Rekord bei neuen Buchungen, ein starkes Wachstum jährlich wiederkehrender Umsatzerlöse (annual recurring revenue, ARR) und die fortlaufende Anerkennung in der Branche", so Steve Lucas, CEO von Boomi. "Wir freuen uns, Megan bei Boomi willkommen heißen zu dürfen, während wir unser Wachstum weiter beschleunigen und uns dabei auf die Bereitstellung einer der besten Arbeitsplätze für die Top-Talente von heute konzentrieren. Megan ist eine strategische und innovative globale Führungskraft mit Erfahrung auf Weltklasseniveau und kann bei der Umsetzung einer Unternehmensvision zu Rentabilität, Wachstum und Mitarbeiterbindung eine Erfolgsbilanz nachweisen."

"Boomi ist ein weithin anerkannter Branchenführer, der nicht nur für seine Produktkompetenz, sondern auch für seine preisgekrönte Kultur bekannt ist, insbesondere seinen Fokus, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem das Unternehmen jeden mit allem und überall verbindet", sagte Barbier. "Boomi steht beispielhaft für meine Leidenschaft, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die empathisch, anteilnehmend, inklusiv und zweckbestimmt ist. Ich freue mich darauf, diesem Unternehmen zu einer noch besseren Zukunft zu verhelfen."

Barbier verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Personalbereich sowohl bei aufstrebenden Unternehmen als auch Großunternehmen. Zuletzt war sie als Global Vice President für das Ressort Menschen und Kultur bei Jumio tätig, wo sie das Team durch eine Periode steilen Wachstums führte, während sie den Betrieb und die Talentbewegung des Unternehmens skalierte sowie bedeutende kulturelle Initiativen startete, die das Unternehmen zu einem erstklassigen Akteur transformierten.

Vor Jumio war Barbier als Vice President Personalbetrieb bei Wrike tätig, wo sie das Team in einer von Hyperwachstum geprägten Phase skalierte, die globale Aufstellung des Unternehmens initiierte und den Übergang des Unternehmens zum Vista-Equity-Portfolio maßgeblich vorantrieb. Darüber hinaus hatte sie verschiedene Rollen bei Bosch inne, wo sie als globale HR-Führungskraft für den Unternehmensbereich Healthcare Technology sowie als Beraterin der nordamerikanischen Abteilungen des Unternehmens in den Bereichen Unternehmensführung sowie Fusionen und Übernahmen tätig war.

Barbier hat ein MBA von der Loyola Marymount University und einen Bachelor-Abschluss von der Santa Clara University. Zudem hat sie das Programm Women in Governance an der University of California (UCLA) absolviert.

Die Einstellung von Barbier folgt der Erweiterung der bestehenden Führungsriege von Boomi durch mehrere neue Führungskräfte, darunter:

Arlen Shenkman als Chief Financial Officer

Greg Wolfe als Chief Commercial Officer

Dan McAllister als Senior Vice President of Global Alliances and Channels

Troy Anderson als Global Commercial Market Vice President

Josh Rutberg als Chief Customer Officer

Rahim Bhatia als Chief Strategy Officer

Adrian Trickett als Vice President of Sales and General Manager von EMEA

Jim Fisher als Vice President of Channels and Partners, APJ

Alison Biggan als Chief Marketing Officer

Jessica Soisson als Chief Accounting Officer

Als Pionier der Cloud-nativen Integrationsplattform als Service (iPaaS) besitzt Boomi den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen, eine wachsende Gemeinschaft mit mehr als 100.000 Mitgliedern und eine der größten Reihen globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake. Boomi arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen, darunter Amazon Web Services, Google und Microsoft.

Boomi wird in den Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas aufgeführt und ist kürzlich in die Liste der "Hot Companies to Watch in 2023" von Nucleus Research aufgenommen worden. Das Unternehmen hat außerdem zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber erhalten, darunter die Einstufung als einer der besten Arbeitgeber laut Inc. Magazine's Best Workplaces und der Comparably Award für das beste Unternehmen für Karrierewachstum. Boomi wurde außerdem mit drei internationalen Stevie® Awards in den Kategorien "Company of the Year" (zweimal in Folge) und "Product Innovation", dem Gold Globee® Award in der Kategorie "Platform as a Service (PaaS)", dem Merit Award for Technology in der Kategorie "Cloud Services" sowie dem Stratus Award als "Global Leader in Cloud Computing 2022" ausgezeichnet und erhielt die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide für zwei aufeinanderfolgende Jahre.

Weitere Ressourcen

Bewerben Sie sich bei Boomi für eine der offenen Stellen

Erfahren Sie mehr über die Boomi Plattform

Entdecken Sie die Boomiverse Community

Folgen Sie Boomi auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube

Über Boomi:

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenbestand unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren, während sie Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005051/de/

Contacts:

Medien:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320