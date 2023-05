EQS-News: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.07.2023 in Neuburg an der Donau mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft Ingolstadt ISIN: DE0005280002

WKN: 528000 Korrektur zur Angabe des Veranstaltungsortes der Hauptversammlung 2023

im europäischen Medienbündel Im europäischen Medienbündel wurde mit Publikation vom 24.05.2023 mitgeteilt, dass der Veranstaltungsort der Hauptversammlung am 03.07.2023 Ingolstadt ist. Dies ist nicht korrekt. Der Veranstaltungsort ist Neuburg an der Donau. Ingolstadt, im Mai 2023 BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft Der Vorstand



