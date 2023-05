Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 30. Mai 2023, beschlossen, die Landeskasse mit der Stabsstelle Finanzen zusammenzuführen.Aufgrund der notwendigen rechtlichen und organisatorischen Anpassungen wird bis zur Neuorganisation eine gewisse Vorlaufszeit benötigt. Um für alle Beteiligten möglichst rasch Klarheit zu schaffen und die notwendigen Umsetzungsschritte einleiten zu können, wird der Leiter der Stabsstelle Finanzen, Andreas Gritsch, per 1. Juni 2023 interimistisch die Leitung der Landeskasse übernehmen.Thomas Kieber, der die Landeskasse 16 Jahre lang erfolgreich geleitet hat, hat den Wunsch geäussert, Verantwortung abgeben zu können und seinen Rücktritt als Amtsleiter per 31. Mai 2023 erklärt. Er wird weiterhin bei der Landeskasse tätig sein und sein Fachwissen sowie seine Erfahrung als Fachexperte einbringen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47Simon.Biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100907334