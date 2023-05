DJ Habeck und Simson wollen Markthochlauf von Wasserstoff forcieren

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und EU-Energiekommissarin Kadri Simson erörtern laut einer gemeinsamen Mitteilung die Idee, "den globalen Markthochlauf von Wasserstoff durch die Verknüpfung der neuen Europäischen Wasserstoffbank mit der deutschen Best-Practice-Initiative H2Global voranzutreiben". Beide trafen sich zu bilateralen Gesprächen über Energiefragen in Niedersachsen und besichtigten das grüne Wasserstoffprojekt "Salcos" der Salzgitter AG, was sie in der Mitteilung als "die Zukunft der wasserstoffbasierten Stahlproduktion in der EU" bezeichneten.

Im Rahmen eines "Team Europe"-Ansatzes werde H2Global allen EU-Regierungen offenstehen, die an der Durchführung von Wasserstoffausschreibungen interessiert seien. Zusammen mit der Europäischen Wasserstoffbank werde die H2Global-Stiftung auch an einer gemeinsamen europäischen Ausschreibung arbeiten, an der sich alle Mitgliedsstaaten beteiligen könnten, um damit einen sichtbaren Beitrag zu internationalen Wasserstoffimporten zu leisten.

"Deutschland wird in den kommenden Jahren mehr als 5 Milliarden Euro in die internationale Wasserstoffbeschaffung investieren", erklärte Habeck. Die ersten Ausschreibungen für Wasserstoffimporte hätten bereits begonnen. "Dieses beispielhafte Modell ist offen für die Beteiligung internationaler Partner." Simson betonte, Wasserstoff sei "der Schlüssel zur vollständigen Dekarbonisierung unseres Energiesystems, neben Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und Elektrifizierung". Deutschland sei Vorreiter bei der Durchführung einer internationalen Wasserstoff-Ausschreibung. Auf dieser Erfahrung wolle man mit der Europäischen Wasserstoffbank aufbauen.

Im Rahmen des Besuchs findet laut den Angaben eine gemeinsame Besichtigung des Werksgeländes der Salzgitter AG statt, die die Umstellung auf eine CO2-arme Herstellung von Stahl durch ein neues wasserstoffbasiertes Stahlerzeugungsverfahren realisieren wolle. Das Wirtschaftsministerium fördere das Projekt derzeit mit rund 700 Millionen Euro. "Die erfolgreiche Umstellung unserer Stahlerzeugung auf 'grünen Stahl' ist für die Zukunft Deutschlands und der EU als attraktiven und resilienten Industriestandort und für das Erreichen unserer Klimaziele von wesentlicher Bedeutung", sagte Habeck.

