Die deutsche Inflationsrate sinkt im Mai auf 6,1 Prozent

Nach den Höchstständen von Oktober 2022 mit 11,6 Prozent pendelt sich die Inflation wieder in Richtung eines geregelten Rahmens ein. Im Mai fiel der harmonisierte Verbraucherpreisindex nur noch 6,1 Prozent höher als im vergangenen Jahr aus.



Die Konsumgüterpreise stiegen in den vergangenen Monaten so stark wie seit den 70er Jahren nicht mehr. Endlich scheint sich die Chance für "eine echte Trendwende" abzubilden, so der renommierte Volkswirt Dr. Holger Schmieding. Denn auch die Kernrate der Inflation (Inflation ohne Nahrungsmittel-/ und Energiepreise) ging von 5,5 auf 5,0 Prozent zurück. Der bewährte Butterpreis sank um 14,6 Prozent - die Auswirkungen sind also tatsächlich für jeden spürbar.



Wie die EZB mit ihrer Zinspolitik auf die Zahlen reagiert wird sich am 15. Juni zeigen, während das US-amerikanische Pendent, die Federal Reserve bereits am 14. Juni ihren nächsten Zinsentscheid mitteilen wird.



Anlegerinnen und Anleger können an den Inflationsbewegungen beispielsweise über die BUND-Futures indirekt partizipieren. Die Bundesanleihen haben historisch eine starke Korrelation mit den Leitzinsen: Sinkt der Leitzins, steigt potentiell der Kurs der Terminkontrakte auf Bundesanleihen und umgekehrt.



