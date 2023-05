Beijing (ots/PRNewswire) -Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), einer der weltweit führenden Hersteller von Solarprodukten, hatte mit seinen neuen PV-Modulen einen fulminanten Auftritt auf der 16. SNEC International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC PV POWER EXPO) 2023, einer weltweit führenden Messe der Fotovoltaikindustrie, die letzte Woche in Schanghai, Ostchina, eröffnet wurde.Seraphim präsentierte auf der Messe seine doppelseitigen Serien S4 182 mm und S5 210 mm sowie die neuen Module der N-TOPCon-Serie und zog damit viele Fachbesucher aus dem In- und Ausland an.Von der neuen N-TOPCon-Serie von Seraphim, die ein Highlight der Messe war, werden niedrigere Kilowattstunden-Kosten für dezentrale PV-Projekte und große Bodenkraftwerke erwartet.Während der Messe vereinbarte Seraphim auch eine strategische Zusammenarbeit mit der Raystech-Gruppe und anderen vor- und nachgelagerten Unternehmen der Fotovoltaikbranche.Die langjährige freundschaftliche Zusammenarbeit mit Raystech hat den Grundstein dafür gelegt, dass Seraphim gemeinsam den globalen Vertriebsmarkt erkunden kann. Durch das Raystech-Vertriebsnetz in Übersee wird Seraphim den Vertrieb seiner hocheffizienten Module und Produkttechnologien auf dem globalen Markt weiter ausbauen, so Polaris Li, President von Seraphim.Mit Blick auf die Zukunft, wird sich Seraphim auf Produktforschung und -entwicklung, hocheffiziente Technologie, Marktentwicklung und andere Bereiche konzentrieren, um die eingehende Entwicklung der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen zu fördern, mit dem Ziel, mit allen Parteien gemeinsam Fotovoltaik-Entwicklungsmöglichkeiten zu erkunden und die Erreichung der "Dual Carbon"-Ziele zu beschleunigen, fügte Li hinzu.Als äußerst einflussreiche internationale, professionelle und groß angelegte Fotovoltaik-Messe hat die SNEC PV POWER EXPO in diesem Jahr mehr als 300.000 Besucher von über 3.100 Unternehmen aus 95 Ländern und Regionen der Welt angezogen.Mithilfe der SNEC-Plattform diskutierte Seraphim mit Experten aus aller Welt über die Entwicklungstrends und die Kooperationsstrategie der Fotovoltaikindustrie und glänzte damit als Aushängeschild Chinas im Bereich Fotovoltaik und neue Energien.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/334343.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2089089/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-seraphim-prasentiert-neue-serie-von-pv-modulen-auf-der-snec-pv-power-expo-2023-301838744.htmlPressekontakt:silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5522196