Im Talk an der Börse: Tijen Onaran, Unternehmerin, Investorin, Autorin, Speakerin und Podcasterin. Eins ihrer Themen: Sichtbarkeit und die eigene Markenbildung. Unternehmerin, Autorin und Investorin Tijen Onaran berät Unternehmen zu Themen wie Digitalisierung aber auch Diversität. Was sie Unternehmen rät, wie Einzelpersonen sich selbst zur Marke machen können und wieviel Mut man zum selbst gründen braucht, darüber spricht sie im Talk mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Was ihr selbst den Mut gegeben hat, verrät Tijen Onaran im vollständigen Interview.