XDC Network (vertreten durch TradeFinex Tech Ltd) freut sich, seine Partnerschaft mit SBI VC Trade Co. Ltd. anzukündigen, einer bekannten japanischen Kryptowährungsbörse innerhalb der SBI Group. Diese strategische Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein für XDC Network dar, um sein Ökosystem auf dem japanischen Markt auszubauen.

XDC Network verfügt über ein robustes Blockchain-Netzwerk, das speziell für Anwendungsfälle in Unternehmen wie Handelsfinanzierung, Zahlungen und Tokenisierung von Vermögenswerten entwickelt wurde. Der Fokus liegt auf der Steigerung der Effizienz auf dem Handelsfinanzierungsmarkt mit einem geschätzten Jahresvolumen von 2.000 Trillionen Yen. XDC Network bietet dabei Hochgeschwindigkeitstransaktionen und deutlich niedrigere Gasgebühren, da es energieeffizient ist, weshalb es die perfekte Wahl für effiziente Betriebsabläufe darstellt.

"Wir freuen uns sehr, eine Partnerschaft mit SBI VC Trade einzugehen und das XDC-Ökosystem auf den japanischen Markt zu bringen", so Atul Khekade, Mitbegründer von XDC Network. "Japan ist ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Handel und unsere Blockchain-Plattform soll diesen Sektor rationalisieren, indem sie die Transparenz und Rückverfolgbarkeit verbessert und die Kosten reduziert. Dank unserer Zusammenarbeit mit SBI VC Trade werden Unternehmen und Finanzinstitute in Japan von den Vorteilen des XDC Network profitieren können."

"Wir freuen uns, unser Angebot im Bereich Kryptowährungen durch die Aufnahme von XDC in unsere Börse zu erweitern", erklärte Fumiki Ozaki, President und CEO von SBI VC Trade Co., Ltd. "XDC Network bietet einen einzigartigen Mehrwert für den Handelsfinanzierungsmarkt und wir sind überzeugt, dass die Aufnahme von XDC die Handelserfahrung unserer Kunden verbessern wird. SBI VC Trade verpflichtet sich auch weiterhin, umfassende Dienstleistungen anzubieten, bei denen die Kundenzufriedenheit im Vordergrund steht, und diese Partnerschaft mit XDC Network passt perfekt zu unserer kundenzentrierten Philosophie."

XDC Network erschließt durch seine Partnerschaft mit SBI VC Trade den japanischen Markt und hat sich zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel in der Handelsfinanzierungsbranche voranzubringen und sich als weltweit führender Anbieter von Blockchain-Lösungen für Unternehmen und Finanzinstitute zu etablieren.

Über XDC Network:

Das XDC Network ist eine quelloffene, CO2-neutrale, für Unternehmen geeignete, EVM-kompatible Layer-1-Blockchain, die seit 2019 erfolgreich im Einsatz ist. Das Netzwerk erzielt Konsens über eine speziell delegierte Proof-of-Stake-Technik (XDPoS), die Transaktionszeiten von 2 Sekunden, Gaskosten von nahezu Null (0,0001 $), mehr als 2.000 TPS und Interoperabilität mit ISO 20022-Finanznachrichtenstandards ermöglicht. Das XDC Network unterstützt eine breite Palette an neuen Blockchain-Anwendungsfällen, bei denen Sicherheit, Skalierbarkeit und hohe Effizienz im Vordergrund stehen.

*Quelle: AETOSWire

