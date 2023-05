Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) hat die Eröffnung einer neuen Niederlassung in San Francisco, Kalifornien, USA, bekannt gegeben. Mit dem neuen Büro soll die Globalisierung der Geschäfte von Biocytogen beschleunigt werden.

San Francisco ist als Zentrum der Biotechnologiebranche bekannt und beherbergt mehrere renommierte, biopharmazeutische Unternehmen. Darüber hinaus erleichtert die Nähe zu Universitäten von Weltrang die Umsetzung akademischer Entdeckungen in lebensrettende Therapien. Die neue Niederlassung von Biocytogen an der Westküste soll das Unternehmen in die Lage versetzen, Kooperationen für die Entwicklung und Lizenzierung neuer, therapeutischer Antikörper aus dem Projekt Integrum aufzubauen und zu vertiefen sowie die präklinischen Auftragsforschungsdienste und Tiermodelle des Unternehmens für akademische und industrielle Kunden zu nutzen.

Dr. Yuelei Shen, Founder, Chairman und CEO von Biocytogen, erklärte: "Die Eröffnung des Büros in San Francisco wird unsere globale Geschäftsentwicklung stärken und die Verwirklichung unserer Vision beschleunigen, ein globaler Hauptanbieter für neue Medikamente zu werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Partnern auf der ganzen Welt die Entwicklung innovativer Medikamente zum Wohl der Patienten voranzutreiben."

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen nutzt seine firmeneigenen Mäuseplattformen RenMabTM/RenLite/RenNano für die Entwicklung vollständig monoklonaler, bispezifischer/multispezifischer Human-Antikörper und Nanokörper und hat seine Plattformen für In-vivo-Screening zur Wirksamkeit von Arzneimitteln und sein umfassendes Know-how in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt mit dem Namen "Project Integrum" (RenMiceTM HiTS Platform) durch, bei dem es um die Entwicklung von Antikörpermedikamenten für mehr als 1000 Zielmoleküle geht, die als erste bzw. beste ihrer Klasse gelten. Bis zum 31. Dezember 2022 wurden weltweit 34 Vereinbarungen zur Entwicklung von therapeutischen Antikörpern, zur Lizenzvergabe und zum Transfer sowie 17 RenMiceTM-Lizenzvereinbarungen geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Die Pipeline von Biocytogen besteht aus 11 Kernprodukten, wobei für 4 der insgesamt 6 klinischen Produkte Partnerschaften bestehen. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Beijing und unterhält Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Schanghai) in den USA (Boston) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

