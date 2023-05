Mit mehr als 2,5 TWh an Daten, die täglich in 100 Ländern überwacht werden, verfügen Tigo-Installateure nun über leistungsstarke Analysen für die Solarproduktion, den Betrieb und die Einnahmen, bis hin zur Modulebene.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, gab heute die Einführung des Tigo EI Fleet Manager bekannt, einer neuen Flottenmanagement-Lösung innerhalb seiner Energy Intelligence (EI) Plattform. Da Tigo gleichzeitig seine Möglichkeiten zur Nutzung von Energiedaten und zur Verbesserung der Erfahrung von Installateuren ausbaut, fügt das Unternehmen Funktionen für das Flottenmanagement mit einem leistungsstarken interaktiven Dashboard hinzu, das umfangreiche und umsetzbare Systemleistungsdaten von der Flotte bis hinunter zur Modulebene liefert. Die Tigo Energy Intelligence Plattform mit dem neuen EI Fleet Manager wurde entwickelt, um die Erfahrung der Installateure drastisch zu verbessern, indem die Betriebs- und Wartungskosten (O&M) gesenkt und die Systemleistung und der Umsatz gesteigert werden.

