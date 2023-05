Fünf in Tokio ansässige, gemeinnützige Organisationen erhalten von der Rimini Street Foundation jeweils 10.000 US-Dollar zur Förderung ihrer Ziele und Aktivitäten

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle- und SAP-Software sowie Salesforce- und AWS-Partner, hat heute die Gewinner seines zweiten jährlichen Förderprogramms RMNI LOVE bekannt gegeben, die jeweils 10.000 US-Dollar erhalten, um ihren bedeutenden Einfluss in ihren Communitys zu unterstützen. Für 2023 wurde Tokio, Japan, als Gastgeberstadt des Programms ausgewählt. Es gingen zahlreiche Bewerbungen von zertifizierten Wohltätigkeitsorganisationen aus der Stadt und den umliegenden Regionen ein.

Die Gewinner des Programms waren 10s und 20s Pregnancy SOS, Empowerment Kanagawa, Family House, Food Bank Shibuya und Shine On! Kids.

So wurden die Gewinner des Förderprogramms ausgewählt

Das sorgfältige Verfahren zur Auswahl der fünf besten gemeinnützigen Organisationen, die die Förderung der Rimini Street Foundation erhalten, einem privat finanzierten Wohltätigkeitsprogramm von Rimini Street, Inc. und seinen weltweiten Tochtergesellschaften, bestand aus einem dreistufigen Qualifikations-, Ausschluss- und Abstimmungsverfahren. Die erste Runde des Prüfungsverfahrens wurde von ausgewählten Teammitgliedern aus dem Großraum Japan durchgeführt, dann von allen regionalen Committee-Mitgliedern, die die verschiedenen Kulturen und Hintergründe der Kollegen von Rimini Street repräsentieren, und schließlich von dem Führungsteam aus Committee Chair, Committee Lead und Committee Secretary.

"Der schwierigste Teil des RMNI LOVE-Programms ist das Abstimmungs- und Auswahlverfahren, da jede Organisation einzigartig ist und sich mit Leidenschaft für die Gemeinschaft einsetzt", so Janet Ravin, Committee Chair, Rimini Street Foundation. "Jede einzelne Nominierung öffnet uns die Augen und das Herz, um die Breite der Herausforderungen zu verstehen, mit denen unsere Nachbarn konfrontiert sind, und stärkt unsere Entschlossenheit, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben."

Das sind die Gewinner des Förderprogramms RMNI LOVE 2023

10s and 20s Pregnancy SOS:Diese 2016 gegründete gemeinnützige Organisation ist im Bereich der Prävention von sexuellen Übergriffen und ungewollten Schwangerschaften tätig und bietet Unterstützung und Betreuung für junge werdende Eltern und Kleinkinder. Durch kostenlose Beratung und Aufklärung junger Teenager im Alter von 12 bis Anfang 20, einschließlich Aufklärung über Körperbewusstsein, Verhütungsmöglichkeiten und Hilfe bei sexuellem Missbrauch in Beziehungen oder zu Hause, kann die Organisation dazu beitragen, den Kreislauf des Missbrauchs zu stoppen, der oft an Neugeborene weitergegeben wird. Durch die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und staatlichen Programmen und Gesundheitszentren hilft 10s und 20s Pregnancy SOS jungen Erwachsenen, einen Weg zur Unabhängigkeit und Heilung zu finden. Die Fördermittel in Höhe von 10.000 US-Dollar werden für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet, um den Zugang zu den Angeboten zu verbessern und sicherzustellen, dass die wachsende Zahl von Familien, die Unterstützung suchen, die Betreuung erhalten, die sie für einen Neuanfang benötigen.

Empowerment Kanagawa: Seit fast 20 Jahren widmet sich Empowerment Kanagawa dem Ziel, häusliche Gewalt, Mobbing, Missbrauch, sexuelle Gewalt und andere Formen körperlicher oder verbaler Übergriffe zu bekämpfen. Das Programm orientiert sich an dem aus den USA stammenden Child Assault Prevention-Programm (CAP) und setzt sich für die Prävention von Partnerschaftsmissbrauch bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Erwachsenen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ab. Bis heute wurden 9.500 persönliche und virtuelle Workshops angeboten, an denen 350.000 Kinder und Erwachsene teilgenommen haben und die Themen wie Missbrauchsprävention und -beratung, Menschenrechte sowie Schulungen für Lehrer, Personal und Kinderbetreuer abdecken. Die Förderung in Höhe von 10.000 US-Dollar wird für das Beratungsprogramm für häusliche Gewalt verwendet, das sich an Jugendliche in schwierigen Beziehungen richtet.

Family House:Für Familien, die nach Tokio reisen müssen, um lebensrettende oder lebenserhaltende pädiatrische Krebsbehandlungen oder andere medizinische Behandlungen für ihr Kind zu erhalten, kann die Deckung der Unterkunftskosten ein großes Problem darstellen, das die notwendige Behandlung ihres Kindes verhindern kann. Um dazu beizutragen, dass die Kinder dieser Familien ihre Behandlung erhalten, hat Family House sichere und sanitäre Einrichtungen für Kinder und ihre Familien gebaut, in denen sie während ihrer Behandlung für 1000 Yen (etwa 7 US-Dollar nach heutigem Wechselkurs) pro Nacht und Person in der Nähe des Krankenhauses übernachten können. Bis heute wurden in den acht Einrichtungen mit 15 Zimmern 225 Familien dank der Großzügigkeit von Spendern und Tausenden von Ehrenamtlichen für 2974 Tage untergebracht. Die Förderung in Höhe von 10.000 US-Dollar wird dabei helfen, die Kosten für die Instandhaltung der Einrichtungen und den Betrieb zu decken und sicherzustellen, dass sich die Familien in dieser schweren Zeit auf die Genesung ihres Kindes konzentrieren können.

Food Bank Shibuya:Food Bank Shibuya fungiert als "Tür zur Hilfe" in der Gemeinde und strebt an, die Ursachen der Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen, indem sie Beratung und Verbindungen zu Organisationen und Programmen anbietet, die Einzelpersonen und Familien helfen können, einen Weg in die Unabhängigkeit zu finden. Jedes Jahr erhalten 700 Haushalte in der Region Shibuya die Unterstützung dieser Lebensmittelbank, die noch einen weiteren brillanten Zweck erfüllt: die Vermeidung der Lebensmittelverschwendung. Mit der Hilfe von Ehrenamtlichen und Spendern sind sie in der Lage, die Betriebskosten zu senken, die Abfallmenge zu minimieren sowie Wohlbefinden und Lebensqualität von bedürftigen Familien zu verbessern. Die Förderung in Höhe von 10.000 US-Dollar wird für den Ausbau des Beratungsprogramms eingesetzt, das dazu beitragen soll, chronische Probleme zu erkennen und geeignete langfristige Lösungen zu finden.

Shine On! Kids:Auf dem gesamten Weg eines Kindes, das an Krebs erkrankt ist, von der Diagnose über die Behandlung bis zur Genesung und der Zeit danach, steht Shine On! Kids den Kindern und ihren Familien zur Seite und lindert die emotionale und physische Belastung, so gut dies möglich ist. Eines der vielen außergewöhnlichen Angebote ist ihr Programm "Hospital Facility Dog", das sowohl den Kindern als auch den Pflegern und dem medizinischen Personal eine hochgeschätzte, tiergestützte Therapie bietet. Shine On! Kids war das erste Unternehmen in Japan, das eine tiergestützte Therapieeinrichtung eröffnete. Ihr Einfluss auf das Leben von Tausenden von Patienten hat zu einer glücklicheren und ruhigeren Stimmung, einer schnelleren Genesung und einer Verbesserung der Lebensqualität der betreuten Personen geführt. Mit dem Fördergeld in Höhe von 10.000 US-Dollar plant die Organisation, einen neuen qualifizierten Therapiehund zu adoptieren, auszubilden und bereitzustellen, um ihre Reichweite zu vergrößern und die Kapazität ihre Organisation vor Ort zu skalieren.

Erfahren Sie mehr über die Rimini Street Foundation und die fast 450 gemeinnützigen Organisationen, die bisher unterstützt wurden, unter https://www.riministreet.com/foundation/ und genießen Sie die Höhepunkte der RMNI LOVE Grant Day Celebration 2022, die in der Unternehmenszentrale in Las Vegas, US-Bundesstaat Nevada, stattfand.

