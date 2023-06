Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), das nach Umsatz größte reine Gesundheitsunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass es 2023 an der dbAccess Global Consumer Conference [Weltverbraucher-Konferenz] der Deutschen Bank in Paris teilnehmen wird. Paul Ruh, Chief Financial Officer, und Thibaut Mongon, Chief Executive Officer und Director, werden am 8. Juni 2023 um 12:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (6:30 Uhr ET) an einem Kamingespräch teilnehmen. Ein Live-Webcast der Sitzung wird verfügbar sein unterhttps://investors.kenvue.com und eine Wiederholung ist nach dem Event auf der Website verfügbar.

Über Kenvue

Kenvue ist, gemessen am Umsatz, das größte reine Gesundheitsunternehmen der Welt. Unsere langlebigen Marken wie Aveeno®, BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena®, Tylenol® und Zyrtec® genießen das Vertrauen von Kunden, die mit unseren Produkten ihr tägliches Leben verbessern. Sie werden von der Wissenschaft unterstützt und basieren auf einer mehr als hundertjährigen Tradition. Jeden Tag bemühen sich unsere Teammitglieder darum, unseren Produkten einen Platz in den Herzen und Wohnungen der Verbraucher zu verschaffen, indem sie eine "Digital-First"-Haltung einnehmen und eine Innovationsstrategie verfolgen, die auf tiefgreifenden menschlichen Erkenntnissen beruht. Wir bei Kenvue glauben, dass die Routinepflege den Menschen helfen kann, nicht nur gesund, sondern auch vollständig zu werden. Erfahren Sie mehr unterwww.kenvue.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230531005583/de/

Contacts:

Investorenbeziehungen:

Tina Romani

Kenvue_IR@kenvue.com

Medienbeziehungen:

Melissa Witt

media@kenvue.com