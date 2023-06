LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bahn-Tarifstreit:

"Die EVG muss aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannt. Die Bahn hatte zuletzt ein stolzes, neues Angebot vorgelegt. Allerdings hätte sie die Gewerkschaft nicht gleichzeitig zwingen dürfen, durch eine sogenannte Rückäußerungsfrist bereits am Dienstag Ja oder Nein sagen zu müssen. Nun hat die Gewerkschaft vorschnell Nein gesagt, dabei hätte das Angebot Basis für weitere Gespräche sein können. Ein taktischer Fehler. Es muss jetzt darum gehen, die Verhandlungen schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Ein Warnstreik in der kommenden Woche könnte so vielleicht noch verhindert werden. Danach sah es gestern bedauerlicherweise aber nicht aus. Beide Seiten zeigen lieber weiter mit dem Finger auf den anderen."/DP/jha