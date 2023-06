Copenhagen (ots) -NEUE SONDERAUSSTELLUNGWIEDERSEHEN MIT SKAGEN. Krøyer, Ancher, Tuxen14. Juni - 27. August 2023Im Rahmen der Sommerausstellung 2023 können sich die Besucher des Museums über ein Wiedersehen mit den Skagen-Malern freuen.Erleben Sie Hauptwerke von Künstlern und Künstlerinnen wie P. S. Krøyer, Anna Ancher, Michael Ancher und Laurits Tuxen aus unserer klassischen Sammlung.KRØYERS PASTELLEDie diesjährige Sommerausstellung bietet zudem die seltene Gelegenheit, die besten unserer fantastischen Pastellbilder zu sehen, darunter P. S. Krøyers Johannisfeuer am Strand von Skagen und Die Jäger von Skagen, die als Vorlagen für seine berühmten Gemälde dienten.Die Ausstellung präsentiert auchLaurits Tuxens Man verlässt die Tafel. Abendgesellschaft bei Staatsrat Jacob Moresco. Aufgrund ihrer Fragilität und Lichtempfindlichkeit werden die Pastelle nur selten ausgestellt und normalerweise im Magazin aufbewahrt.EIN ENGER FREUND DER MUSEUMSGRÜNDERBei der Eröffnung des Museums im Jahr 1911 waren die Künstler aus Skagen die absoluten Hauptattraktionen. P. S. Krøyer war ein enger Freund der Museumsgründer Pauline und Heinrich Hirschsprung. In seinen Gemälden können wir Krøyers frühe Karriere, seine zahlreichen Reisen, die Freundschaft mit dem Ehepaar Hirschsprung, seine Ehe mit Marie Krøyer und die Jahre in der Künstlerkolonie in Skagen mitverfolgen. Die Sommerausstellung bietet ein Wiedersehen mit einer Vielzahl von Krøyers Werken. Aber auch mit Kunst anderer Skagen-Maler wie Viggo Johansen, Michael Ancher und Thorvald Niss.EIN LEUCHTENDER STERNDie Künstlerin Anna Ancher hatte die engsten Bindungen zum Leben im Fischerort. Heute strahlt ihr Stern heller als je zuvor und das Museum zeigt mehrere ihrer Hauptwerke. Sie gilt als Meisterin der schwierigen Pastelltechnik und wir präsentieren eine Reihe ihrer wunderschönen und bisher selten gezeigten Pastelle.Andere wichtige Bilder wurden kürzlich umfassend restauriert. Erstmals seit vielen Jahren zeigen wir mehrere großformatige Werke der Skagen-Maler auf Papier - fantastische Werke, denen in diesem Sommer einer der großen Säle des Museums komplett gewidmet ist.Pressebilder:P. S. Krøyer: Sommerabend am Strand von Skagen. Der Künstler und seine Frau. 1899. Die Sammlung Hirschsprung.P. S. Krøyer: Johannisfeuer am Strand von Skagen. 1903. Die Sammlung Hirschsprung.Anna Ancher: Nähendes Mädchen. Ohne Jahr. Die Sammlung Hirschsprung.Michael Ancher: Figuren in einer Landschaft. 1880. Die Sammlung Hirschsprung.Laurits Tuxen: Kindermädchen aus Cayeaux. 1878. Die Sammlung Hirschsprung.Pressebilder zum Download finden Sie hier: https://www.hirschsprung.dk/kontakt-museet/pressePressekontakt:Für weitere Informationen zur Ausstellung und Pressebilder in hoher Auflösung wenden Sie sich bitte an:Cecilie Monggaard Wenstrup, Pressebeauftragtececwen@hirschsprung.dkTel.: +45 3544 0944Rasmus Kjærboe, Kuratorraskjr@hirschsprung.dkTel.: +45 3544 0947Original-Content von: Den Hirschsprungske Samling, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167530/5522314