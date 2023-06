DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INFLATION - Inflationsexperten rechnen mit einem spürbaren Rückgang der Teuerung in der zweiten Jahreshälfte 2023. Der Bild-Zeitung sagte Deka-Chefökonom Ulrich Kater, der November werde der Monat mit der niedrigsten Inflationsrate. "Die Inflation sinkt jetzt von Monat zu Monat weiter, im Sommer auf rund 4 Prozent. Im November sind es nach unseren Prognosen noch 2,9 Prozent", so Kater. Für Öl und Erdgas seien die billigsten Monate sogar Juni und Juli. (Bild)

GKV - Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geht davon aus, dass sich die Finanzlage der Kassen im kommenden Jahr deutlich besser entwickeln dürfte als ursprünglich befürchtet. In einer Berechnung, die dem Handelsblatt vorliegt, geht der Verband von einem Defizit von 3,5 bis 7 Milliarden Euro im Jahr 2024 aus. Ohne weitere Maßnahmen würde dies einen Anstieg der Zusatzbeitragssätze von 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte zur Folge haben, heißt es darin. Bislang ging die Ampel-Koalition von einem Defizit von rund 8 Milliarden Euro im kommenden Jahr aus. (Handelsblatt)

GKV - Angesichts des milliardenschweren Defizits in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) werden erste Forderungen laut, die Leistungen spürbar zu kürzen. "Die steigenden Gesundheitsausgaben bringen das System schon jetzt an seine Grenzen", sagte der Chef der IKK-Krankenkasse Ralf Hermes. "Leistungskürzungen dürfen deswegen kein Tabu sein, sondern sind alternativlos." Hermes fordert Leistungskürzungen in drei Bereichen: Zahnärztliche Behandlungen, Zahnersatz und Homöopathie. "Der Lage angemessen wäre es, die komplette zahnärztliche Versorgung aus dem Leistungskatalog zu streichen", so Hermes. (Handelsblatt)

KRANKENHÄUSER - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor einem Scheitern seiner umstrittenen Krankenhausreform. Im Interview sagte Lauterbach: "Wir stehen am Beginn eines unkontrollierten Krankenhaussterbens. Ohne die Reform würden wohl 25 Prozent der Krankenhäuser sterben." Er gehe davon aus, "dass die notwendigen Kliniken überleben können - im Einzelfall auch mit einem abgespeckten, aber bedarfsgerechten Leistungsspektrum." (Bild)

INDUSTRIESTROMPREIS - Die Energiewirtschaft steht der von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und den Gewerkschaften vorgeschlagenen Subventionierung von Strompreisen für das verarbeitende Gewerbe kritisch gegenüber. "Ein Industriestrompreis setzt an der falschen Stelle an, jedenfalls dann, wenn er Preissignale beeinträchtigt", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae. "Wir brauchen Preissignale aus dem Markt heraus für Investitionen in Energieeffizienz, in die Erneuerbaren, aber auch für die Transformationsprozesse in der Industrie", forderte sie mit Verweis auf eine noch unveröffentlichte BDEW-Kurzanalyse zu Habecks Ideen. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2023 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.