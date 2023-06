The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2023



ISIN Name

DE000A30VLJ6 ENCAVIS AG INH O.N. NEUE

XS1832787201 KRED.F.WIED.18/23 MTN RC

US01609WAS17 ALIBABA GR.HLDG 17/23

DE000A19S4U8 ALLIANZ FIN. II 17/23 MTN

XS1405763019 LANXESS SUB.ANL.16/76

DE000DG4T317 DZ BANK IS.A525

DE000DK0HC56 DEKA GM ANL 16/23