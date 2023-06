Die Aktie von Nvidia kannt zuletzt kein Halten. Sie kletterte von einem Rekordhoch zum nächsten. Bei 419,38 Dollar liegt die neue Höchstmarke. Am Mittwoch setzten allerdings erste Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie ging am Ende mit einem Minus von 5,7 Prozent auf 378,34 Dollar aus dem US-Handel.Am vergangenen Donnerstag hatten unerwartet starke Zahlen und Geschäftsziele die Papiere des Halbleiterkonzerns um 25 Prozent in die Höhe schnellen lassen, am Freitag folgte ein Plus von gut zwei Prozent. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...