DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen dem Feiertag Vesakh geschlossen.

TAGESTHEMA

Wenige Tage vor Ablauf der Frist hat das US-Repräsentantenhaus einer Aussetzung der Schuldenbremse zugestimmt. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit deutlicher Mehrheit für die Aussetzung der Schuldenobergrenze bis Anfang 2025. Um den drohenden Zahlungsausfall der USA mit voraussichtlich verheerenden Auswirkungen für die Weltwirtschaft zu verhindern, muss nun noch der Senat zustimmen, die Abstimmung dort soll möglicherweise noch am Donnerstag stattfinden. US-Präsident Joe Biden würdigte die Entscheidung des Repräsentantenhauses als "entscheidenden Schritt" zur Verhinderung des Zahlungsausfalls. Der Anführer der oppositionellen Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, sprach ebenfalls von einem wichtigen ersten Schritt, "um Amerika wieder auf Kurs zu bringen". Mit der Zustimmung zu dem Gesetz werde das Repräsentantenhaus seiner Verantwortung "für unsere Kinder" gerecht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Adesso SE, HV

10:00 DE/Traton SE, HV

11:00 DE/Encavis AG, HV

22:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Commerzbank 0,20 EUR Evonik 1,17 EUR Secunet Security 2,86 EUR Süss Microtec 0,20 EUR Viscom 0,30 EUR National Grid 0,376 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 42,9 1. Veröff.: 42,9 zuvor: 44,5 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 45,9 zuvor: 46,8 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,1 1. Veröff.: 46,1 zuvor: 45,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 44,6 1. Veröff.: 44,6 zuvor: 45,8 11:00 Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,9 1. Veröff.: 46,9 zuvor: 47,8 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +296.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 229.000 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -2,5% gg Vq 1. Veröff.: -2,7% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq (rev.) Lohnstückkosten PROGNOSE: +6,0% gg Vq 1. Veröff.: +6,3% gg Vq 4. Quartal: +3,3% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 50,2 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 47,0 Punkte zuvor: 47,1 Punkte 16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.766,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.195,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.291,75 -0,1% Nikkei-225 31.115,66 +0,7% Schanghai-Composite 3.218,42 +0,4% Hang-Seng-Index 18.383,47 +0,8% +/- Ticks Bund -Future 135,82 -21 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.664,02 -1,5% DAX-Future 15.731,00 -1,3% XDAX 15.706,42 -1,3% MDAX 26.537,41 -1,0% TecDAX 3.199,69 -0,6% EuroStoxx50 4.218,04 -1,7% Stoxx50 3.925,38 -1,2% Dow-Jones 32.908,27 -0,4% S&P-500-Index 4.179,83 -0,6% Nasdaq-Comp. 12.935,29 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,03% +64

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Weiter volatil dürfte es an Europas Börsen zugehen. Etwas Erleichterung kommt aus den USA, wo das Repräsentantenhaus der Aussetzung der Schuldenbremnes zugestimmt hat. Im Übrigen wird die Datenlage im Handel als eher unangenehm bezeichnet, denn hier wechseln sich Zins- und Wachstumssorgen laufend ab. Der DAX zeigt sich am Morgen knapp oberhalb der 15.600er-Marke. Vor allem in den USA ist der Datenkranz schwer unter einen Hut zu bringen. Denn trotz eines Einbruchs im Chicago-Einkaufsmanager-Index lag die Zahl der offenen Stellen in den USA (Jolts) deutlich höher als erwartet. Sie habe Wall Street daran erinnert, dass die US-Wirtschaft einen Arbeitsmarkt habe, der nicht nachgeben wolle, kommentierte Edward Moya von Oanda dazu. Man sollte daher nicht glauben, dass die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhungen schon durch sei, vor allem, wenn am Freitag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht stark ausfällt. Der Markt dürfte daher am Donnerstagnachmittag genau auf den ADP-Arbeitsmarktbericht als weiteren Indikator für die Lage in den USA blicken. Enttäuscht werden könnten dabei die Erwartungen an eine Zinspause der Fed auf ihrer Sitzung in zwei Wochen. Wegen der schwachen Wachstumsdaten aus den USA und China waren sie auf 61 Prozent gesprungen. Noch am Vortag hatten nur 33 Prozent der Marktteilnehmer darauf gesetzt, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter erhöht.

RÜCKBLICK: Schwach - Wachstumssorgen lösen zunehmend die Problematik rund um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA ab. Als Kursbremse erwiesen sich schwache Einkaufsmanagerdaten aus China. Zudem ist der Einkaufsmanagerindex Chicago im Mai auf 40,4 von zuvor 48,6 Punkte regelrecht eingebrochen. Der Markt konnte in dem Umfeld nicht von überwiegend günstig ausgefallenen Inflationszahlen aus Europa profitieren. Mit einem Minus von 1,9 Prozent war der Ölsektor einer der schwächsten Sub-Indizes. "Die Anleger sind nervös, was die zukünftige Nachfrage angeht", schreibt Activ-Trades-Analyst Ricardo Evangelista. Für Autowerte ging es mit minus 2,5 Prozent noch stärker nach unten. Savannah Resources haussierten mit Aufschlägen von 19,7 Prozent an der Londoner Börse, nachdem der Minenbetreiber grünes Licht für sein Lithium-Projekt durch die portugiesischen Umweltbehörden erhalten hat. Für eine leicht verbesserte Stimmung gegenüber Sanofi (+0,6%) sorgten Nachrichten zu einem Studienerfolg bei Frexalimab. Das Multiple-Sklerose-Medikament erreichte seinen primären Endpunkt. Prudential gaben 6,1 Prozent nach. Grund war der Rücktritt von CFO James Turner infolge einer Code-of-Conduct-Untersuchung. Die Zahlungsschwierigkeiten des angeschlagenen schwedischen Immobilienunternehmens SBB ließen die Aktie an der Börse Stockholm um 27,7 Prozent einbrechen. SBB hat angekündigt, vorübergehend die Zinszahlungen auf Hybridanleihen einzustellen. Temenos gewannen 1,3 Prozent. Positiv wurde im Handel gewertet, dass der aktivistische Investor Petrus Advisers seine Beteiligung auf nun über 3 Prozent ausgebaut hat. Damit dürfe die Übernahmefantasie wieder aufkeimen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Verkauft wurden vor allem zyklisch Werte. Im DAX verloren BASF 3,4 Prozent, Continental 4,7 Prozent, Covestro 4,9 Prozent, Porsche Holding 3,9 Prozent oder Siemens Energy 2,9 Prozent. Thyssenkrupp verloren 2,2 Prozent oder Salzgitter 1,9 Prozent. Nach einer Berg- und Talfahrt erholten sich Immobilienwerte gegen den Trend in einer technischen Gegenbewegung und angesichts der sich abzeichnenden Entschärfung des Gebäudeenergiegesetzes von den jüngsten Verlusten. So legten Aroundtown 5,5 Prozent zu - das Papier hat allein auf Monatssicht 22 Prozent an Wert verloren. Die Zahlungsschwierigkeiten der schwedischen SBB hatten über weite Strecken des Handelsverlaufs den Sektor noch belastet. Vonovia, die ebenfalls in Schweden engagiert sind, verloren dagegen 1 Prozent. Für die Aktie von Morphosys ging es um 0,1 Prozent auf 23,80 Euro nach oben. Für die UBS ist die Aktie ein Kauf, das Kursziel mit 47 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau. Suse gewannen 5,9 Prozent. Seit geraumer Zeit machen Übernahmespekulationen die Runde.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach einem Abschlag von 3,6 Prozent im Xetra-Handel erholte sich der Wert bei Lang & Schwarz um 1,5 Prozent. Nachrichten habe es aber keine gegeben, hieß es.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 01, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.