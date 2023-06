DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen dem Feiertag Vesakh geschlossen.

TAGESTHEMA

Wenige Tage vor Ablauf der Frist hat das US-Repräsentantenhaus einer Aussetzung der Schuldenbremse zugestimmt. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit deutlicher Mehrheit für die Aussetzung der Schuldenobergrenze bis Anfang 2025. Um den drohenden Zahlungsausfall der USA mit voraussichtlich verheerenden Auswirkungen für die Weltwirtschaft zu verhindern, muss nun noch der Senat zustimmen, die Abstimmung dort soll möglicherweise noch am Donnerstag stattfinden. US-Präsident Joe Biden würdigte die Entscheidung des Repräsentantenhauses als "entscheidenden Schritt" zur Verhinderung des Zahlungsausfalls. Der Anführer der oppositionellen Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, sprach ebenfalls von einem wichtigen ersten Schritt, "um Amerika wieder auf Kurs zu bringen". Mit der Zustimmung zu dem Gesetz werde das Repräsentantenhaus seiner Verantwortung "für unsere Kinder" gerecht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +296.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 229.000 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -2,5% gg Vq 1. Veröff.: -2,7% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq (rev.) Lohnstückkosten PROGNOSE: +6,0% gg Vq 1. Veröff.: +6,3% gg Vq 4. Quartal: +3,3% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 50,2 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 47,0 Punkte zuvor: 47,1 Punkte 16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.195,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.298,00 -0,0% Nikkei-225 31.115,57 +0,7% Hang-Seng-Index 18.411,72 +1,0% Kospi 2.571,06 -0,2% Shanghai-Composite 3.220,23 +0,5% S&P/ASX 200 7.112,70 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Stützend wirken neue Konjunkturdaten aus China. Zudem haben die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus dem Gesetzentwurf zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze zugestimmt. Die Angst vor einem möglichen Zahlungsausfall der USA hatte die Börsen weltweit deutlich belastet. In Tokio wird der Nikkei-Index etwas von einem leichteren Yen gestützt, von dem vor allem exportorientierte Werte profitieren. Toyoto Motor legen um 1,9 Prozent zu. Der Auto-Hersteller hatte mitgeteilt, in seinem Werk im US-Bundesstaat Kentucky einen neuen batterieelektrischen Geländewagen bauen zu wollen und zusätzlich 2,1 Milliarden US-Dollar in ein im Bau befindliches Batteriewerk in North Carolina zu investieren. Die chinesischen Börsen erhalten Rückenwind von Konjunkturdaten. So ist der Caixin-Einkaufmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von 49,5 im April auf 50,9 gestiegen und damit über die Wachstum anzeigende Markte von 50 Punkte. Die Stimmung hatte sich im März und April noch eingetrübt. In Südkorea gibt der Kospi leicht nach. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen bei Halbleiter- und Batteriewerten nach den jüngsten Kursgewinnen. So geben LG Energy Solution um 2,2 Prozent nach. Kia verlieren 1,5 Prozent. Hintergrund ist ein Streik der Beschäftigten.

US-NACHBÖRSE

Salesforce hat im ersten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn verbucht und dabei von einer Margenentwicklung oberhalb der Unternehmensprognose profitiert. Quartalsgewinn und Umsatz übertrafen die Markterwartungen. Die Aktie gab dennoch 5,8 Prozent nach. Jedoch hatte sie seit Jahresbeginn kräftig zugelegt. Okta (-16,2%) hat im ersten Geschäftsquartal den Verlust verringert. Der bereinigte Gewinn je Aktie und der Umsatz übertrafen die Markterwartungen, wie auch der Ausblick auf das zweite Quartal. Okta-CEO Todd McKinnon erwartet jedoch, dass sich das Geschäftsumfeld verschlechtern könnte. Crowdstrike fielen um 11,8 Prozent. Der Anbieter von Cybersicherheitsdiensten ist im ersten Quartal dank eines Umsatzsprungs in die Gewinnzone geschwenkt. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag über den Konsenserwartungen. Der angehobene Jahresausblick konnte die Anleger jedoch nicht beeindrucken. Nordstrom stiegen um 6,9 Prozent. Die Kaufhauskette hat im ersten Geschäftsquartal aufgrund eines Umsatzrückgangs einen Verlust geschrieben. Der Jahresausblick wurde jedoch bestätigt. Zudem macht das Unternehmen Fortschritte bei der Senkung seiner Lagerbestände und der Optimierung seiner Lieferkette. Für die Aktie von Victoria's Secret ging es um 15,8 Prozent abwärts. Das Bekleidungsunternehmen hat im Anfangsquartal bei rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Der Umsatz-Ausblick für das Gesamtjahr wurde gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.908,27 -0,4% -134,51 -0,7% S&P-500 4.179,83 -0,6% -25,69 +8,9% Nasdaq-Comp. 12.935,29 -0,6% -82,14 +23,6% Nasdaq-100 14.254,09 -0,7% -100,90 +30,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 2,16 Mrd 0,915 Mrd Gewinner 1.295 1.408 Verlierer 1.687 1.574 Unverändert 92 112

Etwas leichter - Im späten Verlauf erholten sich die Indizes deutlich von den Tagestiefs - dank günstiger Aussagen von Fed-Mitgliedern. Insgesamt sprachen Händler aber von einer ungünstigen Stimmungslage aus Wachstums- und Zinssorgen gepaart mit der Verunsicherung im Schuldenstreit. Befeuert wurden die Wachstumssorgen von schwachen Konjunkturdaten aus China. Darüber hinaus hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago im Mai spürbar eingetrübt. Neben den Wachstumssorgen bremsten zunächst auch Zinserhöhungsängste, denn die Zahl der offenen Stellen war unerwartet wieder über die Marke von 10 Millionen gesprungen. Doch ließen die Zinssorgen deutlich nach, als Fed-Präsident Patrick Harker aus Philadelphia gegen eine Zinserhöhung im Juni plädierte. Auch Fed-Gouverneur Philip Jefferson zeigte sich offen für eine Zinspause im Juni. In der Folge preiste der Markt für Juni eine Zinserhöhung um 25 Bp mit einer Wahrscheinlichkeit von nur noch 28 nach zuvor 66 Prozent ein. Das Beige Book lieferte in der Zinsdebatte kaum Argumente. Die angesetzte Abstimmung über die US-Schuldenobergrenze im US-Kongress am Abend sorgte zudem für Zurückhaltung. HP gaben 5,9 Prozent nach. Die Umsätze waren eingebrochen. Hewlett Packard Enterprise büßten 7,1 Prozent ein. Der Umsatz war weniger stark gestiegen als erhofft. American Airlines stiegen um 1,0 Prozent. Die Fluggesellschaft hatte die Ergebnisprognose angehoben. Intel machte positive Aussagen zum Geschäftsverlauf - der Kurs rückte um 5 Prozent vor.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,40 -4,1 4,44 -1,7 5 Jahre 3,76 -5,2 3,81 -24,2 7 Jahre 3,70 -5,4 3,75 -27,2 10 Jahre 3,63 -5,9 3,69 -24,9 30 Jahre 3,85 -4,8 3,89 -12,4

Angesichts von zunehmenden Sorgen um die globale Wirtschaftsentwicklung griffen Anleger zu US-Anleihen als vermeintlich sicheren Hafen. Auch die Aussicht, dass diese pünktlich von der US-Regierung bedient werden und ein Zahlungsausfall vermieden werden kann, half. Entsprechend gaben die Renditen nach - auch wegen der zurückgekommenen Zinserwartungen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0682 -0,1% 1,0688 1,0677 -0,2% EUR/JPY 149,08 +0,1% 148,92 149,05 +6,2% EUR/GBP 0,8592 +0,0% 0,8591 0,8634 -2,9% GBP/USD 1,2432 -0,1% 1,2439 1,2365 +2,8% USD/JPY 139,55 +0,2% 139,32 139,59 +6,4% USD/KRW 1.321,36 +0,1% 1.320,00 1.327,70 +4,7% USD/CNY 7,1008 -0,2% 7,1117 7,1057 +2,9% USD/CNH 7,1168 +0,0% 7,1160 7,1233 +2,7% USD/HKD 7,8321 +0,0% 7,8295 7,8327 +0,3% AUD/USD 0,6516 +0,2% 0,6503 0,6484 -4,4% NZD/USD 0,6012 -0,1% 0,6018 0,6005 -5,3% Bitcoin BTC/USD 26.841,97 -0,9% 27.093,63 27.139,28 +61,7%

Der Dollarindex gewann 0,1 Prozent, kam allerdings mit gesunkenen Zinserwartungen deutlich von den Tageshochs zurück. Der Euro war indessen auf den tiefsten Stand seit zehn Wochen gefallen. Belastet wurde er von Inflationsdaten. So hatte sich der Preisauftrieb in Spanien, Frankreich und Deutschland im Mai stärker abgeschwächt als angenommen, was den Druck auf die EZB verringern dürfte, die Zinsen weiter zu erhöhen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 01, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.