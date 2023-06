RCO FP - Remy Cointreau Gj Nettoergebnis 293,8 Mio EURSNB kann Kerninflation über 2% nicht zu lange dulden: Jordan ADS - Adidas Investor senkt Stimmrechtsanteil auf 4,99% GBF - Bilfinger Investor erhöht Stimmrechtsanteil auf 5,16%DIC - DIC Asset Investor erhöht Stimmrechtsanteil auf 5,62% CBK - Die Commerzbank hält trotz milliardenschwerer Rechtsrisiken und weiterhin nicht absehbarer Belastungen an ihrer polnischen Tochter mBank fest. Ein Verkauf der Tochter oder ein Komplettrückzug stehe nicht auf der Agenda, sagte Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp dem Finanzmagazin Börse Online. "Die mBank ist eine kerngesunde Bank. Sie war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Wachstumsmotor für unser Geschäft", so Orlopp. So habe die Bank allein im ersten Quartal 100 Millionen Euro ...

