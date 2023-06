Dortmund (ots) -Der Fachkräftemangel hat den Arbeitsmarkt fest im Griff. Unternehmen suchen händeringend nach Möglichkeiten, um mehr Bewerbungen zu erhalten. Doch wie können sich Unternehmen abheben und potenzielle Bewerber von sich überzeugen?Die Corporate- und Industriefotografin Silvia Kriens aus Dortmund hat die Lösung: Authentische Fotos. "Authentische Unternehmensfotos von Mitarbeitern, Arbeitssituationen und Teambildern sind der beste Bewerbermagnet", so Kriens.Der Grund dafür ist einfach: Der Markt hat sich stark verändert und alle Unternehmen nutzen mittlerweile die gleichen klassischen Stockfotos für ihr Recruiting. Dadurch finden sich Bewerber in den Bildern nicht wieder. Was Bewerber wollen, sind Motive, die ihnen einen Einblick in den zukünftigen Arbeitsalltag und das Team geben. Authentische Aufnahmen schaffen Vertrauen und vermitteln den Eindruck von Echtheit.Silvia Kriens hat durch ihre Arbeit mit namhaften Unternehmen wie Vodafone, IKEA und den Essener Stadtwerken drei Tipps entwickelt, wie Unternehmen authentische Bilder von Mitarbeitern und Arbeitssituationen erstellen können:Erstens sollten Mitarbeiter auf den Bildern individuell und natürlich dargestellt werden, um sich von den klassischen Stockfotos abzuheben. Eine einheitliche Bildsprache, die individuell für jeden Kunden entwickelt wird und sich durch die Aufnahmeserie wie ein roter Faden zieht, ist dabei ebenso wichtig wie Authentizität.Zweitens sollten Unternehmen Einblicke in den Arbeitsalltag und den Arbeitsplatz geben, um Bewerbern einen realistischen Eindruck von der zukünftigen Arbeit zu vermitteln. Dabei ist es wichtig und auch die Kür bei einem Shooting, trotz künstlich geschaffener Situationen Emotionen zu kreieren und beim Gegenüber das Gefühl von Echtheit zu wecken.Drittens sollten Unternehmen auch Teambilder erstellen, um Bewerbern die zukünftigen Mitarbeiter vorzustellen und das Teamgefühl zu vermitteln."In der Arbeit mit meinen Kunden aus dem Mittelstand steht der Mensch im Mittelpunkt", so Kriens. Die Motive sollten die Persönlichkeit der Mitarbeiter und die Individualität des Unternehmens zeigen. Durch ihre langjährige Erfahrung als Fotografin weiß Kriens, wie sie Menschen authentisch und professionell ins rechte Licht rückt. Dabei arbeitet sie oft gegen die Zeit: Volle Terminkalender von Vorständen und starre Produktionsabläufe in der Industrie erfordern schnelles Handeln und gutes Assoziationsvermögenwährend eines Shootings.Silvia Kriens ist seit mehr als 20 Jahren als Werbe- sowie Industriefotografin tätig und gehört zu den gefragtesten Fotografinnen im Ruhrgebiet, wenn es um hochwertige und authentische Businessfotografie geht. Mit ihrem eigenen Studio mitten in Dortmund ermöglicht sie dabei ihren Kunden abgesehen vom Büroalltag auch ein hochwertiges Setting für Shootings, in dem auf alle kreativen Wünsche eingegangen werden kann.Kriens ist sich sicher: "Authentische Bilder von Mitarbeitern, Arbeitssituationen und Teambildern sind der Schlüssel zu mehr Bewerbungen". Mit Silvia Kriens haben Unternehmen aus dem Mittelstand endlich die Chance, sich von der Konkurrenz abzuheben und Bewerber von sich zu überzeugen.Pressekontakt:Silvia Kriens0 177 - 67 23 096foto@silviakriens.dehttps://silviakriens.deOriginal-Content von: Silvia Kriens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170215/5522348