Die Commerzbank hat gestern ihre Hauptversammlung abgehalten. Dabei gab es wenig Überraschungen, was bei einem Konzern, der sich in der Sanierung befindet, aber ein gutes Zeichen ist. Aktionäre dürften sich über höhere Ausschüttungen freuen, heute handelt die Aktie bereits mit Dividendenabschlag.Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist neuer Aufsichtsratschef der Commerzbank. Das Kontrollgremium wählte den 55-Jährigen nach der Online-Hauptversammlung am Mittwoch einstimmig zu seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...