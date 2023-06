Auf der Hauptversammlung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Ende April sprach Bill Anderson von wachsender Vorfreude, je mehr er "über die Innovationen und die Menschen bei Bayer lerne." Am 1. Juni nun folgt der US-Amerikaner auf Werner Baumann an der Konzernspitze - als Chef von mehr als 100.000 Mitarbeitern. Die Erwartungen der Aktionäre sind groß.Während das Geschäft mit rezeptfreien Arzneien wieder in der Spur ist, schwächelte jüngst die bedeutend größere Pharmasparte mit Medikamenten wie dem ...

