Nach der Zustimmung des US-Repräsentantenhauses zum Deal im Schuldenstreit dürfte der DAX am Donnerstag leicht erholt in den Juni starten. Ein Marktexperte warnt jedoch vor einem Sommerloch. Wie geht es weiter beim DAX?

Am Donnerstag dürfte der DAX nach dem schwachen Vortag leicht erholt in den ersten Handelstag im Juni starten. Für Rückenwind könnte die gestrige Zustimmung des US-Repräsentantenhauses zum ausgehandelten Deal im Schuldenstreit sorgen. Damit scheint eine Zahlungsunfähigkeit der USA vorerst abgewendet. Allerdings muss noch der Senat zustimmen und US-Präsident Joe Biden das Gesetz unterzeichnen.



Der ausgehandelte Deal sieht vor, dass die US-Schuldengrenze bis 2025 ausgesetzt wird und gleichzeitig die Staatsausgaben in den nächsten zwei Jahren begrenzt werden. Der US-Schuldenstreit hatte auf den Märkten die Angst vor einer Zahlungsunfähigkeit der USA geschürt, die verheerende Auswirkungen auf die Finanzmärkte hätte haben können.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 15.733 Punkte, berichtet die dpa. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management warnt allerdings vor einem "Sommer-Blues " am Aktienmarkt - in den Sommermonaten läuft es für Aktien oft nicht so gut.

Allerdings sei dies keine typische Sommersituation: "Die Märkte werden weiterhin unterschiedliche Interpretationen des makroökonomischen Umfelds durchlaufen, während sie mit Rezessionsängsten und der Inflationsentwicklung zurechtkommen müssen", so Innes.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion