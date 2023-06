DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutscher Einzelhandel verbucht Umsatzzuwächse im April

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im April sowohl real als auch nominal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, erhöhten sich die Umsätze in beiden Kategorien um jeweils 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen realen Zuwachs um 1,0 Prozent prognostiziert. Für März wurde der monatliche Rückgang auf real 2,4 (zunächst: 2,2) Prozent revidiert.

Fed signalisiert Pause im Juni, gefolgt von späterer Erhöhung

Hochrangige Vertreter der Federal Reserve haben signalisiert, dass sie die Zinsen bei ihrer Juni-Sitzung wahrscheinlich stabil halten werden, bevor sie sich darauf vorbereiten, sie später in diesem Sommer wieder anzuheben. Viele Anleger hatten in den jüngsten Tagen erwartet, dass die Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung am 13. und 14. Juni anheben wird, was zwei Notenbanker dazu veranlasste, öffentlich zu betonen, dass sie es vorziehen, auf eine Zinserhöhung zu verzichten, es sei denn, der Arbeitsmarktbericht am Freitag ist sehr gut.

Jefferson: Verzicht auf Zinserhöhung im Juni bedeutet nicht Ende der Straffung

Wenn sich die US-Notenbank dafür entscheiden sollte, im Juni eine Leitzinserhöhung auszulassen, würde dies nach den Worten von Fed-Gouverneur Philip Jefferson nicht notwendigerweise bedeuten, dass es in diesem Jahr keine Zinserhöhungen mehr geben werde. "Eine Entscheidung, den Leitzins auf einer der nächsten Sitzungen konstant zu halten, sollte nicht dahingehend interpretiert werden, dass wir den Höchststand für diesen Zyklus erreicht haben", sagte Jefferson in einer Rede in Washington.

Harker will Zinserhöhung im Juni ausfallen lassen

Die US-Notenbank sollte nach Einschätzung von Patrick Harker, Präsident der Philadelphia Fed, im Juni eine Zinserhöhung auslassen. "Ich gehöre zunehmend zu denjenigen, die zu dieser Sitzung kommen und denken, dass wir wirklich eine Erhöhung auslassen sollten, nicht pausieren, sondern auslassen", sagte Harker während einer Diskussionsrunde, die vom OMFIF Economic and Monetary Policy Institute veranstaltet wurde.

Beige Book zeigt US-Wirtschaft in relativ guter Verfassung

Die Wirtschaftstätigkeit in den USA war im April und Anfang Mai insgesamt wenig verändert, wie aus einer Erhebung der US-Notenbank hervorgeht. Vier Bezirke meldeten einen leichten Anstieg der Wirtschaftstätigkeit, sechs keine Veränderung und zwei einen leichten bis mäßigen Rückgang, wie es in dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve weiter heißt. Die Erwartungen für das künftige Wachstum haben sich etwas verschlechtert, auch wenn die meisten Akteure nach wie vor mit einer weiteren Zunahme der Wirtschaftstätigkeit rechnen. Die Verbraucherausgaben waren in den meisten Distrikten stabil oder stiegen, wobei viele einen Anstieg der Ausgaben für Freizeit und Gastgewerbe meldeten.

US-Repräsentantenhaus stimmt Aussetzung von Schuldenbremse zu

Wenige Tage vor Ablauf der Frist hat das US-Repräsentantenhaus einer Aussetzung der Schuldenbremse zugestimmt. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit deutlicher Mehrheit für die Aussetzung der Schuldenobergrenze bis Anfang 2025. Um den drohenden Zahlungsausfall der USA mit voraussichtlich verheerenden Auswirkungen für die Weltwirtschaft zu verhindern, muss nun noch der Senat zustimmen, die Abstimmung dort soll möglicherweise noch am Donnerstag stattfinden.

Chinas Industriesektor legt im Mai wieder zu

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,9 (April: 49,5) Punkte. Die Stimmung hatte sich im März und April eingetrübt.

EU und USA kündigen Entwurf für freiwilligen gemeinsamen KI-Verhaltenskodex an

Die Europäische Union (EU) und die USA haben einen Entwurf für einen freiwilligen gemeinsamen Verhaltenskodex für Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. "In den nächsten Wochen werden wir einen Entwurf für einen Verhaltenskodex vorlegen", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager auf einer Pressekonferenz in Schweden mit US-Außenminister Antony Blinken.

IAEA: Iran hat 23 Mal so viel angereichertes Uran wie im Atomabkommen vereinbart

Der Iran hat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge inzwischen 23 Mal so viel angereichertes Uran wie im internationalen Atomabkommen von 2015 vereinbart. Einem vertraulichen IAEA-Bericht zufolge, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag, beläuft sich die Menge an waffenfähigem Uran mittlerweile auf 4,74 Tonnen. Er ist somit erheblich höher als die 2015 im Atomabkommen vereinbarte Höchstmenge von 202,8 Kilogramm.

Schweiz Apr Handelsbilanz Überschuss 2,219 Mrd CHF

Schweiz Apr Exporte 21,096 Mrd CHF

Schweiz Apr Importe 18,877 Mrd CHF

GB/Nationwide Hauspreisindex Mai -0,1% gg Vm; -3,4% gg Vj

Japan/Kfz-Absatz Mai +28,1% gg Vorjahr

