Le documentaire The Road Never Ends a récemment été projeté la 76e édition du Festival de Cannes. travers d'abondantes et précieuses vidéos ainsi que le récit des conditions de vie des personnes impliquées, ce documentaire révèle les blessures non cicatrisées laissées aux populations de la région MENA au cours des deux dernières décennies.

Au cours du Festival de Cannes, le stand de The Road Never Ends dans le pavillon international a attiré des réalisateurs du monde entier tous les jours, qui n'ont pas hésité poser des questions et recevoir des documents relatifs au documentaire. Lors du forum organisé par le Village international, des cinéastes de France, d'Italie, de Turquie, de Tunisie, d'Arabie saoudite, etc. ont mené des discussions approfondies sur le documentaire Endless Road. De l'avis général, il s'agit d'un documentaire de grande valeur et le réalisateur est très courageux. Nick Yivarii, directeur du département de coopération Italie-Moyen-Orient, a exprimé sa volonté de présenter le documentaire un public plus large en Europe et au Moyen-Orient.

Les billets pour la projection de The Road Never Ends ont été vendus en peu de temps, et de nombreuses personnes ont demandé des séances supplémentaires. Le jour de la projection, malgré la pluie battante qui s'est abattue sur Cannes, l'enthousiasme du public n'a pas faibli et tous les sièges du cinéma étaient occupés. Au fur et mesure de la progression du film, les spectateurs ont été choqués par les différentes scènes, telles que la brutalité de la guerre, l'agitation sociale et la souffrance des civils. Les personnes interviewées sont confrontées au passé et racontent leur propre histoire au public. Pendant le visionnage du film, tous les spectateurs étaient très attentifs, avec des sanglots occasionnels. la fin du documentaire, certains spectateurs sortaient de la salle les larmes aux yeux. Ilianna, fonctionnaire du ministère de la culture en Grèce, a déclaré que "le documentaire m'a permis de percevoir les blessures de la région MENA et de réfléchir aux causes profondes de toutes ces tragédies".

Le documentaire The Road Never Ends a été sélectionné par plusieurs organisateurs de festivals du film, comme le Festival international du film de la mer Rouge. Al Jazeera, National Geographic Channel, NGCA et d'autres grandes chaînes de télévision ont exprimé leur volonté de diffuser le documentaire. Le distributeur Old Story Film Sales a déclaré que le film devrait sortir en Grèce, en Irak et dans d'autres pays cette année.

