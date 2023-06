Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entspannung an der Preisfront dürfte denjenigen EZB-Ratsmitgliedern in die Hände spielen, die den Zinserhöhungszyklus weit fortgeschritten und ein Ende dessen nahe wähnen, so die Analysten der Helaba.Zinserhöhungserwartungen hätten gestern bereits mit den deutschen und französischen Verbraucherpreisen einen Dämpfer erhalten, obwohl nach wie vor davon auszugehen sei, dass die EZB im Juni die Zinsen ein weiteres Mal erhöhen werde. Der Julischritt stehe aber mehr und mehr in Frage, wohl auch wegen vermehrter Konjunktursorgen nicht nur in Europa. Entsprechend freundlich zeige sich der Rentenmarkt, während die Aktiennotierungen unter Druck gestanden hätten. Der Euro bleibe derweil in der Defensive, obwohl auch in den USA konjunkturelle Fragezeichen größer würden. ...

