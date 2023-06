Hamburg (ots) -



Mit einem zünftigen "Servus" grüßt Sophie Prinzessin von Bayern, 33, schon jetzt gerne: "Das hat sich bereits in meinen Wortschatz integriert", verrät sie in GALA (Ausgabe 23/2023, EVT 1. Juni). Um noch besser Bayrisch zu lernen, schaut sie die Kultserie "Monaco Franze": "Ich amüsiere mich sehr, wenn das Wort 'Spezi' fällt." Und wie kommuniziert sie mit ihrem Mann Prinz Ludwig, 40, dem Ururenkel des letzten bayrischen Königs? "Wir sprechen schon ein bisschen 'Denglisch', aber mein Deutsch wird von Tag zu Tag besser."



Am 20. Mai haben Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink, die aus einer niederländisch-kanadischen Familie stammt und als Politik- und Kriminalwissenschaftlerin arbeitet, in der Münchner Theatinerkirche geheiratet.



