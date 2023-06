Das Sportunternehmen PUMA wird seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 als Podcast-Serie veröffentlichen, um ihn einem breiten und jüngeren Publikum zugänglicher zu machen. Im RE:GEN REPORTS Podcast kommen Vertreter*innen der nächsten Generation aus sechs Ländern zu Wort. Sie fassen den Inhalt des Berichts in zehn Podcast-Folgen zusammen. Die ersten drei Folgen sind ab dem 1. Juni auf allen wichtigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Der RE:GEN REPORTS Podcast sowie das kürzlich angekündigte Projekt Voices of a Re:Generation sind ein direktes Ergebnis des Feedbacks, das PUMA auf der letztjährigen Conference of the People erhalten hat. Das Ziel dieser Konferenz war es, mit Vertreter*innen der Gen-Z, Unternehmen und Expert*innen Lösungen für einige der drängendsten Herausforderungen der Modebranche im Nachhaltigkeitsbereich zu diskutieren.

"Wenn es um Nachhaltigkeit geht, glauben wir an Zusammenarbeit egal ob mit NGOs, Marken oder Verbraucher*innen und insbesondere mit jungen Menschen, da sie mit den heute getroffenen Entscheidungen leben müssen", sagt Anne-Laure Descours, PUMAs Chief Sourcing Officer. "Auf der letztjährigen Conference of the People haben wir festgestellt, dass wir mehr tun müssen, um die jüngeren Generationen zu erreichen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Einen Nachhaltigkeitsbericht als Podcast hat es in unserer Branche noch nie gegeben. Wir glauben jedoch, dass dies ein notwendiger Schritt ist, um mit der Gen-Z in Kontakt zu treten und mehr Menschen an diesen wichtigen Gesprächen teilhaben zu lassen."

Jede Folge des RE:GEN REPORTS wird eines von PUMAs 10for25-Nachhaltigkeitszielen behandeln und so Themen wie Menschenrechte bis hin zu nachhaltiger Materialbeschaffung abdecken. Es wird erklärt, warum sich das Unternehmen Ziele in diesen Bereichen gesetzt und welche Fortschritte es bereits gemacht hat. Weitere sieben Folgen werden jede Woche vom 8. Juni bis zum 20. Juli veröffentlicht.

Die erste Folge handelt von Menschenrechten. Sie basiert auf PUMAs Ziel, 100.000 Mitarbeiter*innen zum Thema Frauenrechte zu schulen. Anya Dillard, preisgekrönte Aktivistin, Model und Sozialunternehmerin aus den USA, spricht mit Viola Wan, PUMAs Teamleiterin für soziale Nachhaltigkeit in China. Die Folge diskutiert PUMAs Audits, die in den Fabriken in der Lieferkette des Sportunternehmens durchgeführt werden.

Das Ziel, alle PUMA-Produkte sicher in der Anwendung zu machen, ist die Grundlage für die Folge über Chemikalien. Hier spricht Luke Jaque-Rodney, deutscher Vlogger für nachhaltiges und gesundes Leben, mit Klaas Nuttbohm von ZDHC, einer Organisation, die die Modeindustrie bei der Beseitigung schädlicher Chemikalien unterstützt. Luke ist einer von PUMAs Voices of a Re:Generation. Er arbeitet mit dem Sportunternehmen zusammen, um das Thema Nachhaltigkeit sinnvoll und ansprechend für die nächste Generation zu vermitteln.

Die dritte Folge, Kreislaufwirtschaft, basiert auf PUMAs Ziel, den Produktionsabfall auf Deponien um mindestens 50% zu reduzieren. Der Upcycler Andrew Burgess aus den USA, eine weitere Voice of a Re:Generation und PUMAs Senior Manager Corporate Strategy Simon Hessel diskutieren über chemisches Recycling und wie es in RE:FIBRE, PUMAs Garment-to-Garment Recyclingprojekt, eingesetzt wird.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Branche ist der Schlüssel zu nachhaltigem Fortschritt. Im Rahmen der Podcast-Serie werden Vertreter*innen von Branchenverbänden, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen zu Wort kommen, die Marken dazu drängen, nachhaltigere Praktiken einzuführen und einzuhalten. Zu den Gästen von RE:GEN REPORTS gehören Shelly Han, Stabschefin der Fair Labour Association, Lindita Xhaferi-Salihu, Leiterin von UNFCCC's Sector's Engagement in Climate Action, Nicole Rycroft, Gründerin und Geschäftsführerin von Canopy sowie Vanessa Brain, Traceability Managerin der Leather Working Group.

PUMA hat sich zur Moderation jeder Folge die Unterstützung von unterschiedlichen Nachwuchsunternehmer*innen und Nachhaltigkeitsexpert*innen gesichert, darunter Amina Shakeel, Mitglied des Studentenausschusses der Fair Labour Association, Bertha Shum, Gründerin und CEO von Earthero aus Hongkong, Ripudaman Bevli, Umweltschützer und Sozialaktivist aus Indien, Melissa Tan, Anwältin für Klimaschutz und Nachhaltigkeit aus Malaysia, Yumika Hoskin, Gründerin von Pecobag aus den USA, Diandra Marizet, Umweltschützerin aus den USA, und Monica Buchan-Ng, Acting Head of Knowledge Exchange am Centre for Sustainable Fashion in Großbritannien.

PUMAs Nachhaltigkeitsbemühungen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. 2022 belegte die Marke Spitzenplätze im Nachhaltigkeitsranking von Business of Fashion, dem Ranking der Plattform Living Wage Financials sowie im FTSE4Good Ranking. Zudem zeichnete Corporate Knights PUMA als eine der 100 nachhaltigsten Marken weltweit aus. Auch hielt das Sportunternehmen sein dreifaches A-Ranking mit MSCI und seinen Prime Status bei ISS beides führende Ratingagenturen für Nachhaltigkeit. Bei Reuters landete die Marke in ihrem Sektor auf dem zweiten Platz. Zum ersten Mal seit 2010 überholte PUMA alle anderen Sportmarken im S&P Nachhaltigkeits-Benchmarking.

Weitere Informationen zum RE:GEN Podcast und die ersten Folgen finden Sie hier. PUMAs vollständiger Nachhaltigkeitsbericht 2022 kann hier eingesehen werden.

