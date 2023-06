Berlin (ots) -Die Pleasure-Brand Womanizer (https://www.womanizer.com/de/) launcht den weltweit ersten Duschkopf, der speziell für die Masturbation entwickelt wurde: Womanizer Wave. Das Produkt wurde gemeinsam mit hansgrohe, der deutschen Premiummarke für ganzheitliche Baderlebnisse, entwickelt.Mit drei unterschiedlichen Einstellungen bietet Womanizer Wave aufregende Stimulation durch das natürliche Element des Wassers. Obwohl es so nahe liegend ist - immerhin machen viele Frauen ihre erste Masturbationserfahrung unter der Dusche - gibt es bisher kein vergleichbares Produkt auf dem Markt.Weltweit geben fast 7 von 10 Frauen an, dass sie bereits in der Dusche oder Badewanne masturbiert haben. Jede zweite Frau unter 35 erinnert sich, dass sie dies bereits vor dem 18. Lebensjahr entdeckt haben1. Fast jede dritte Frau (29 Prozent) gibt an, mindestens alle zwei Wochen in der Dusche zu masturbieren, in Deutschland nutzen 17 Prozent der Frauen einmal pro Woche die Dusche für etwas Selbstliebe. Mit Wave wird dieses sehr selbstverständliche Erlebnis nun auf ein neues Level gebracht.Zwei Branchen-Pioniere arbeiten zusammenDie jahrzehntelange Erfahrung von hansgrohe im Bereich der Badezimmer-Technik gepaart mit der innovationsgetriebenen Produktentwicklung von Womanizer brachte Wave hervor. Die Entwicklung des speziellen Duschkopfs benötigte jedoch intensive Forschung und Testung. Das gesamte Entwicklungsprojekt dauerte drei Jahre und umfasste zwei Prototyp-Iterationen, neun Forschungsprojekte, mehr als 60 Interviews mit Tester:innen sowie 4.000 Antworten aus Fragebögen. Um den idealen Duschkopf, der sowohl zum Waschen als auch zur Masturbation genutzt werden kann, zu entwickeln, musste das Team verstehen, wie dieser aussehen sollte, am besten gehalten werden muss und welche Einstellungen in den verschiedenen Ländern bevorzugt werden.Im Vergleich zu einem normalen Duschkopf zeigt die Umfrage des User Research Teams mit Produkttester:innen, dass die Stimulation durch Wave 94 Prozent angenehmer, 88 Prozent erregender und 86 Prozent besser für die Masturbation geeignet ist.Elisabeth Neumann, Head of User Research von Womanizer und Sexologin, sagt: "Womanizer Wave stellt einen bedeutenden Schritt in der Entstigmatisierung der Masturbation dar, da es diese gesunde Sexualpraktik normalisiert und in unser tägliches Leben integriert. Durch die Nutzung der Kraft des Wassers kann nun jeder/jede in der Privatsphäre der eigenen Dusche ein aufregendes Masturbationserlebnis genießen. Die Zusammenarbeit zwischen Womanizer und hansgrohe zeigt das Potenzial für innovatives Denken und kreative Lösungen auf dem Gebiet der sexuellen Wellness."Optimiert für Duschen und MasturbationDie drei patentierten Strahlarten wurden speziell für die Stimulation und Verwendung in der Dusche entwickelt. PleasureJet bietet konstante, rhythmische Stimulationen, während PleasureWhirl für anregende und überraschende Bewegungen sorgt. PowderRain ist mittlerweile der beliebteste Strahl von hansgrohe und bietet ein sanftes und beruhigendes Duscherlebnis. Die Intensität kann bequem über einen Schieberegler eingestellt werden und der Wechsel zwischen den Strahlarten erfolgt durch kurzes Drücken des Schalters - alles mit nur einer Hand. Die EcoSmart-Technologie ermöglicht einen reduzierten Wasserverbrauch um 60 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.Michelle Uhl, Innovationsdesignerin des Hansgrohe InnoLab: "Duschen war schon immer ein sinnliches Erlebnis. Nacktheit und Sexualität sind etwas Natürliches im Bad. Daher war die gemeinsame Entwicklung von Womanizer Wave für uns nur folgerichtig. Wir verbinden unsere beiden Kompetenzfelder für hochwertige Dusch- und Masturbationsprodukte auf perfekte Art und Weise: Wave ist in seinem Ursprung eine der ressourceneffizientesten hansgrohe Handbrausen mit zusätzlichen Funktionen für Selbstliebe und Me-Time. Darüber hinaus hebt Wave die Stimulation mit Wasser auf ein neues Level der Sensation."Produktmerkmale:- Doppelte Verwendung (für Dusche und Stimulation)- 3 Wasserdüsen: PleasureJet, PleasureWhirl, PowderRain- Stimulation mit Wasser- Einhändige Steuerung: Schieberegler für die Intensität und Auswahltaste- Dezentes Design, optimierte ergonomische Form- Farben: Chrom, Schwarz und Weiß- Wasserersparnis von bis zu 60 Prozent- ABS-Material- Preis: EUR 129 EuroWomanizer Wave ist ab dem 01. Juni auf Womanizer.com (https://www.womanizer.com/) oder auf amorana.ch für 129 EUR / 149 CHF erhältlich.Bildmaterial steht hier (https://mediaupload.wowtech.com/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=r0uYJxTn3zzL) zum Download bereit.Über WomanizerWomanizer entwickelt und vermarktet hochwertige Produkte für das Liebesleben. Gegründet im Jahr 2014 mit der Erfindung der patentierten Pleasure Air Technologie, ist Womanizer heute eine weltweit agierende Marke mit Standorten in Berlin, Hong Kong, Ottawa und Shanghai. Knapp 7 Millionen Menschen aus über 90 Ländern haben sich bereits für ein Womanizer Produkt entschieden. Mit der globalen IMasturbate-Kampagne setzt sich die Marke für die Enttabuisierung von (weiblicher) Masturbation und Sexualität ein und strebt einen offenen, schamlosen Austausch an. Denn jeder Mensch hat ein sexuell erfülltes Leben verdient. Womanizer ist, wie Arcwave und We-Vibe, eine Marke der Lovehoney Group.Über hansgrohehansgrohe - das sind ganzheitliche Baderlebnisse, die wasser- und energiesparende Technologien, intelligente Funktionen und langlebige Qualität vereinen. Mit zeitlosen Premiumprodukten unterstützt die traditionsreiche Marke dank Innovationen und zukunftsweisender Materialien einen nachhaltigen Lebensstil. Angetrieben durch diesen Pioniergeist, gestaltet die Marke unvergessliche Wohlfühlmomente mit Wasser und Lebenswelten, die einen hohen Anspruch an Komfort und Design erfüllen. Gemeinsam mit dem langjährigen Designpartner PHOENIX entstehen neben ganzheitlichen Produktlösungen für das Badezimmer auch Smart Living-Anwendungen, die den Alltag durch mehr Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik bereichern. Im internationalen Verbund der Hansgrohe Group aus dem Schwarzwald werden unter der Marke hansgrohe Brausen, Duschsysteme, Bad- und Küchenarmaturen, Badaccessoires, Möbel, Sanitärkeramik und Küchenspülen vertrieben. hansgrohe. Die schönsten Momente mit Wasser.Pressekontakt:Jo Rumstadt (She/Her/Hers)Lovehoney GroupP +49 (0) 30 917 347 21E johanna.rumstadt@lovehoneygroup.comOriginal-Content von: Womanizer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095688/100907373