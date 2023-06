Frankfurt (ots) -Ab sofort ermöglicht die Frankfurter Agentur picture alliance die gezielte Suche in ihren 140 Millionen Bildern mit KI-basierter Ähnlichkeitssuche. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz kann mit einem Referenzbild nach ähnlichen kreativen, redaktionellen oder historischen Bildern gesucht werden - ganz ohne Eingabe von Keywords."Unsere Kunden stehen täglich vor der Herausforderung, unter Zeitdruck schnell die passenden Bilder für ihre Storys und Projekte zu finden. Mit dieser neuen KI-basierten Funktion machen wir es allen Bildsuchenden jetzt noch einfacher - egal, ob nach einem ganz bestimmten Bild gesucht wird oder nach Inspiration durch ähnliche Motive. Und wer trotzdem nicht fündig wird, meldet sich einfach bei unserem kompetenten Team. Über unsere Partner haben wir zusätzlich Zugriff auf zahlreiche Archivschätze, die noch nicht komplett digital abrufbar sind.", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin der picture alliance.Wer die Ähnlichkeitssuche nutzen möchte, lädt unter www.picture-alliance.com über das grüne Kamera-Icon neben dem Suchfeld per Drag-and-Drop oder Datei-Upload ein beliebiges Referenzbild hoch. Auch direkt im Suchergebnis kann die Ähnlichkeitssuche zum Einsatz kommen - einfach im entsprechenden Bild auf das grüne Kamera-Icon klicken und ähnliche Motive finden.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 140 Mio. Bildern, Videos, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059146/100907372