Bern (ots) -Vom 1. bis 3. Juni führt die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO ihren Kongress durch. Der grösste Kongress für Zahnmedizin in der Schweiz feiert dieses Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum. Dazu passt das Thema der Veranstaltung, "Vergangenheit und Zukunft der Zahnmedizin".Die Jubiläumsausgabe des SSO Kongresses findet vom 1. bis 3. Juni in Basel statt - wie bereits die erste Ausgabe vor 100 Jahren. Die Veranstalter von der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO erwarten über 1400 Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Mitglieder des Praxisteams in der Rheinstadt. Der Präsident der SSO, Dr. Jean-Philippe Haesler, betont: "Die Entwicklungen im Beruf verlangen von uns Zahnärztinnen und Zahnärzten, dass wir uns ständig fortbilden. Der Kongress der SSO bietet dazu die beste Gelegenheit."Rund 30 Fachvorträge auf Deutsch und Französisch widmen sich verschiedenen Fachdisziplinen der Zahnmedizin. Prof. Andreas Filippi, Präsident der wissenschaftlichen Kongresskommission der SSO, sagt: "Die Referierenden sprechen über die aktuelle Situation, über Veränderungen im Lauf der Zeit und über die Entwicklung der Zahnmedizin in naher Zukunft. Dazu gehören neue digitale Methoden oder auch künstliche Intelligenz."Einer der Höhepunkte im Kongressprogramm ist das Referat von Claude Nicollier. Der erste und bisher einzige Schweizer Astronaut spricht über die Herausforderungen der Raumfahrt. Und auch die Dentalbranche ist am SSO Kongress vertreten: Über 70 Unternehmen nutzen die Gelegenheit, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. "Der SSO Kongress ist die wichtigste Fortbildungsveranstaltung für Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Schweiz", sagt Dr. Oliver Zeyer, Vizepräsident der SSO und Departementsleiter Bildung und Qualität. "Die Veranstaltung steht seit jeher für den fachlichen Austausch und die persönliche Begegnung der Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzte."Organisiert und durchgeführt wird der SSO Kongress von der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO. Als Dachverband sowie als Berufs- und Standesorganisation vereint die SSO in der Schweiz tätige Zahnärztinnen und Zahnärzte. Sie ist die allgemeine wissenschaftliche Gesellschaft für Zahnmedizin in der Schweiz.Weitere Informationen zum SSO Kongress sowie zum vielfältigen Programm finden Sie hier: www.sso.ch/kongressPressekontakt:Marco TackenbergLeiter Kommunikation und Mediensprecher SSOTelefon: 031 310 20 80E-Mail: kommunikation@sso.chOriginal-Content von: Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007849/100907370