Erfurt (ots) -Die re:publica Berlin, das Festival für die digitale Gesellschaft, findet vom 5. bis 7. Juni 2023 in der Arena Berlin und im Festsaal Kreuzberg statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto "CASH". KiKA ist mit einem Vortrag im Veranstaltungsprogramm vertreten.TikTok & MedienkompetenzAm 7. Juni werden die KiKA-Formatentwickler*innen Elisabeth Möckel und Rafael Bies ab 14:15 Uhr über den neuen TikTok-Kanal von KiKA sprechen. Ziel von "f.im.chat" ist es, der TikTok-Zielgruppe auf unterhaltsame und witzige Weise Medienkompetenz zu vermitteln. Wie soll das aussehen, was wird vermittelt und wer soll erreicht werden? Wie unterscheidet sich das neue Angebot vom Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb), das seit 2015 linear und non-linear Medienkompetenz im werbefreien Raum vermittelt? Das Team hinter dem Format und dem Kanal stellt das Angebot für Kinder ab 13 Jahren den Besucher*innen der re:publica im ARD Perspective Lab vor und steht für Rückfragen und Diskussionen zur Verfügung.