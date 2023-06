Zuletzt lief es nicht sonderlich rund bei ProSiebenSat.1. Ende April hat das Medienunternehmen die Dividende für das laufende Jahr deutlich zusammengestutzt. Am letzten Freitag präsentierte der Konzern dann einen durchwachsenen Geschäftsbericht. Umso wichtiger sind da die jüngsten Nachrichten von einem Großaktionär.Wie am Donnerstag aus einer Mitteilung von ProSiebenSat.1 hervorgeht, will der Großaktionär PPF seine Beteiligung an dem Fernsehunternehmen weiter ausbauen. PPF hält zurzeit 10,1 Prozent ...

