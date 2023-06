Dublin (ots/PRNewswire) -- Neue Markenplattform für Events und exklusive Partnerschaften- Rockstar Energy Drink® sorgt gemeinsam mit Spotify für einzigartige In-App-Konzerterlebnisse- Großangelegte Kampagne festigt die Positionierung der MarkeJa sagen zur Freude im Leben und den Play-Button drücken - dazu möchte Rockstar Energy Drink® Musikfans auf der ganzen Welt motivieren. Mit der neuen digitalen Plattform "Press Play" unterstreicht Rockstar die Positionierung seiner Marke in der globalen Music-Community. Mit exklusiven Partnerschaften und Events liefern Rockstar und "Press Play" Energie für die Momente, die Fans leben und feiern.Zum Start von "Press Play" sorgt Rockstar Energy für ein revolutionäres In-App-Konzerterlebnis auf Spotify. Musik-Fans auf der ganzen Welt werden dabei von Rockstar ermutigt, "Play" zu drücken, um genau die Dinge zu tun, die sie lieben und für die sie eine Leidenschaft haben und die sie dazu bringen, das Beste aus ihrer Freizeit zu machen.Begleitend zur Spotify-Kampagne setzt Rockstar Energy auf Online- und Out-of-Home-Aktivierungsmaßnahmen, um die neu entwickelte Positionierung der Marke bei Musikfans zu stärken. Dazu gehören Partnerschaften mit mehreren Chart-Stürmer*innen sowie die Verlosung von sechsmonatigen Spotify-Premium-Abos beim Kauf von Rockstar Energy-Dosen im teilnehmenden Einzelhandel."Wir freuen uns sehr, den weltweiten Start von 'Press Play' offiziell bekannt zu geben und die erste Marke zu sein, die ihren Fans mit Unterstützung von Spotify, einem der führenden Unternehmen in der Musik-Streaming-Branche, einen einzigartigen Konzertbesuch ermöglicht", sagte Bart LaCount, Vice President, International Beverages Marketing bei PepsiCo."Mit unserer Plattform 'Press Play' wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben, ihr Bestes zu geben und die Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen. Die Partnerschaft mit Spotify und die bevorstehenden digitalen Veranstaltungen zeigen, wie sehr wir uns diesen Zielen verpflichtet fühlen, denn sie werden den Musikfans ein unvergessliches Erlebnis bieten."Kristiana Carlet, Head of International Sales bei Spotify, sagte: "Die neueste Kampagne von Rockstar zeigt, was mit unserer innovativen Technologie auf Spotify möglich ist. Mit Spotify verändert Rockstar die Art und Weise, wie Marken ihr Publikum ansprechen und erreichen können, indem sie ein kreatives und ansprechendes Erlebnis schaffen, das neue Wege aufzeigt, wie wir mit Künstlern in Kontakt treten können. Wir konzentrieren uns bei Spotify auf Personalisierung, Entdeckung und Interaktivität und freuen uns sehr, dass Rockstar sich für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden hat, um ihre neueste Kampagne zum Leben zu erwecken."Die neue "Press Play"-Plattform wird in ganz Europa und im Nahen Osten eingeführt. Ankündigungen zu virtuellen Auftritten und weitere Informationen zum Line-up werden noch vor dem Sommer 2023 über @RockstarEnergy und @Spotify bei Instagram bekanntgegeben sowie über die Website.Über Rockstar Energy Drink®Rockstar wurde 2001 gegründet und vertreibt über 20 Rockstar Energy-Produkte, die in mehr als 30 Ländern weltweit in Convenience- und Lebensmittelgeschäften erhältlich sind. Zudem bietet Rockstar einen kühnen, erfrischenden Energieschub innerhalb einer großen Varietät an Geschmacksrichtungen. PepsiCo übernahm Rockstar, den Marktführer für Flavored Energy-Drinks, im März 2020.Über PepsiCoPepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von mehr als 86 Milliarden US-Dollar, der von einem Portfolio an Getränken und Nahrungsmitteln wie Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream getragen wurde. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar im Einzelhandel erzielen.PepsiCo lässt sich von der Vision leiten, der Weltmarktführer bei Convenient Foods and Beverages zu sein, indem wir mit PepsiCo Positive (pep+) gewinnen. pep+ ist unsere strategische ganzheitliche Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Wertschöpfung und unseres Wachstums stellt, indem wir innerhalb der globalen Grenzen agieren und einen positiven Wandel für unseren Planeten und die Menschen anregen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.deÜber SpotifyMit seinem Start im Jahr 2008 hat Spotify das Musikhören verändert. Es ist die Mission des schwedischen Audio Streaming Service, Millionen kreative Menschen dabei zu unterstützen, von ihrer Kunst zu leben und Milliarden von Fans die Möglichkeit zu geben, diese Werke zu entdecken. Auf Spotify können Hörer*innen über 82 Millionen Songs und mehr als 4,7 Millionen Podcasts kostenlos streamen, in Playlists verwalten und mit Freund*innen teilen. Spotify Premium bietet Zugang zu exklusiven Features, darunter der Offline-Modus, verbesserte Soundqualität sowie Musikhören ohne Werbeunterbrechung.Spotify ist mit mehr als 489 Millionen aktiven Nutzer*innen und über 205 Millionen zahlenden Abonnent*innen in über 180 Märkten der weltweit größte sowie erfolgreichste Audio Streaming Subscription Service.