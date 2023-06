EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Kooperation

Rentschler Biopharma unterstützt Ikarovec bei der Produktion innovativer Gentherapien zur Behandlung von Augenerkrankungen



01.06.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rentschler Biopharma unterstützt Ikarovec bei der Produktion innovativer Gentherapien zur Behandlung von Augenerkrankungen Rentschler Biopharma übernimmt die Prozessentwicklung für den Scale-up der Produktion von Adeno-assoziierten Virus (AAV)-Vektoren am ATMP-Standort in Stevenage, UK

Ikarovec entwickelt neuartige Gentherapien zur Behandlung schwerer und häufiger Augenkrankheiten

Rentschler Biopharma setzt auf die frühzeitige Integration von Prozessentwicklungsstrategien, um Zeitpläne dadurch zu beschleunigen und letztlich Erfolgsaussichten für bahnbrechende Medikamente zu erhöhen Norwich und Stevenage, Großbritannien und Laupheim, Deutschland, 1. Juni 2023 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika sowie neuartige Therapien (advanced therapy medicinal products, ATMPs), und Ikarovec, ein Unternehmen, das innovative multicistronische Gentherapien zur Behandlung wichtiger ophthalmologischer Indikationen entwickelt, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt. Rentschler Biopharmas ATMP-Standort in Stevenage, Vereinigtes Königreich, wird die Bioprozessentwicklung von AAV-Material (Adeno-assoziierte Viren) für Ikarovecs neuartige Gentherapie zur Behandlung der geografischen Atrophie unterstützen, für die präklinische Tests durchgeführt werden sollen. Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine fortgeschrittene Form der altersbedingten Makuladegeneration, die zu einer progressiven und irreversiblen Schädigung von Netzhautgewebe und im Verlauf der Zeit zum Verlust des Sehvermögens führen kann. Dr. Katie Binley, Chief Scientific Officer von Ikarovec, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Rentschler Biopharma an unserem wichtigsten Produktkandidaten. Bei der Erforschung von neuen und besseren Möglichkeiten zur Behandlung von Augenerkrankungen wollen wir von Beginn an die richtigen Weichen stellen und bereits jetzt berücksichtigen, dass die Hochskalierung für jede Entwicklungsphase und letztlich auch für die kommerzielle Produktion zuverlässig funktioniert. Daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das über große Erfahrung mit AAV in unserem Bereich verfügt und uns bei jedem Schritt ein echter Partner sein wird." Dr. Robert Panting, General Manager des Geschäftsbereichs ATMP bei Rentschler Biopharma, ergänzte: "Ikarovec entwickelt hochinnovative Therapien für wichtige ophthalmologische Indikationen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Mit unserem kundenorientierten, hochgradig maßgeschneiderten Ansatz wird unser erfahrenes Team sich eng mit den Wissenschaftlern von Ikarovec austauschen, damit sie so schnell wie möglich mit präklinischen Tests beginnen können. Mit der Prozessentwicklung und dem Scale-up legen wir den Grundstein, um Entwicklungszeiten zu verkürzen und somit auch die Erfolgsaussichten für unsere Kunden zu verbessern, die unermüdlich daran arbeiten, potenziell bahnbrechende Produkte voranzubringen." Rentschler Biopharma bietet ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für die klinische Bereitstellung von AAV-Gentherapien, einschließlich der Bioprozessentwicklung bis hin zur cGMP-konformen Herstellung in der Produktionsstätte in Stevenage, UK. Das breit aufgestellte und erfahrene Team verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der biopharmazeutische Entwicklungsprogramme vom Konzept bis zur Marktreife betrachtet. Mit seinem hochflexiblen Geschäftsmodell kann Rentschler Biopharma spezifische Kundenbedürfnisse effektiv adressieren und somit dazu beitragen, aus Ideen marktgerechte Produkte zu machen, die das Potenzial haben, Patienten mit schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten zu behandeln oder sogar zu heilen. Dr. Christian Schetter, Chief Scientific Officer von Rentschler Biopharma, fügte hinzu: "Mit Rentschler Biopharmas breitgefächertem Angebot im Bereich ATMP wollen wir eine wichtige Lücke für innovative Zell- und Gentherapieprogramme im Frühstadium schließen und sie zielgerichtet unterstützen. Unsere Dienstleistungen passen perfekt zu Ikarovec und seinen neuartigen Kandidaten. Wir kennen den Bedarf von Start-ups in frühen Phasen, robuste CMC-Prozesse zu implementieren, die genau in ihren Entwicklungsplan passen, und arbeiten eng und partnerschaftlich mit unseren Kunden daran, dies umzusetzen. Daher optimieren wir unser Dienstleistungsangebot für AAV fortlaufend, um die entsprechenden Bedürfnisse zu treffen. Indem wir über die gesamte biopharmazeutische Wertschöpfungskette hinweg nachhaltig Nutzen stiften, unterstützen wir unsere Kunden dabei, wirklich innovative Therapien für Patienten bereitzustellen." BIO International Convention:

Rentschler Biopharma nimmt an der BIO in Boston, MA, USA vom 5. - 8. Juni 2023 teil.

Federico Pollano, Senior Vice President Business Development and Client Program Management Rentschler Biopharma, Kassim Kolia, Vice President Business Development des Geschäftsbereichs ATMP und das BD Team stehen am Stand der Rentschler Biopharma (#1135) für weitere Informationen und Gespräche zur Verfügung.

Alternativ können Termine über das Partneringsystem vereinbart werden.

Über Ikarovec Das 2018 gegründete Unternehmen Ikarovec entwickelt neuartige, differenzierte Gentherapien für wichtige ophthalmologische Indikationen. Sein Hauptprodukt, eine bicistronische Gentherapie zur Behandlung der geografischen Atrophie, wird in präklinischen Studien evaluiert. Weitere Programme in frühen Entwicklungsstadien zielen auf die feuchte Form der altersbedingten Makuladegeneration (AMD), das diabetische Makulaödem und die intraokuläre Hypertension ab. Ikarovec baut auf dem geistigen Eigentum von Quethera auf, das 2018 von Astellas übernommen wurde. Das Unternehmen wurde von UKI2S gegründet und hat kürzlich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,5 Mio. £ erhalten, die von LifeArc und Parkwalk Advisers kofinanziert wurde. Mit Dr. Peter Widdowson (ehemals Quethera) als Gründer und Chief Technology Officer und Piers Morgan (ehemals UniQure) als Executive Chairman verfügt Ikarovec über ein erfahrenes Führungsteam mit nachgewiesenen Erfolgen in der Geschäftsentwicklung und Kommerzialisierung in den Bereichen Ophthalmologie und Gentherapie. Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. Rentschler ATMP Ltd. mit Sitz in Stevenage, UK, ist auf Zell- und Gentherapien spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook .

Kontakt: Ikarovec

info@ikarovec.com Rentschler Biopharma SE

Dr. Cora Kaiser

Senior Director Corporate Communication

Telefon: +49-7392-701-874

communications@rentschler-biopharma.com

Medienanfragen: MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



01.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com